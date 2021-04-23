Снова подает сигналы: Эльвира Набиуллина повысила ключевую ставку в броши в виде золотого сечения

На этот раз на лацкане пиджака главы ЦБ красовалось что-то похожее на золотой скрипичный ключ

В пятницу, 23 апреля, Банк России повысил ключевую ставку до 5% годовых. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина снова надела на пресс-конференцию символичную брошь.

Отличительной чертой всех пресс-конференций по ключевой ставке с весны прошлого года стали многозначительные броши, которые надевала Эльвира Набиуллина. В разное время это были «домик», «неваляшка», «снегирь», «ястреб» и другие символы. На этот раз на лацкане пиджака главы ЦБ красовалось что-то похожее на золотой скрипичный ключ. Но не совсем. Внимательные зрители разглядели в украшении знак «золотого сечения».

Если по-простому, то это определенное правило пропорции, которое создает гармонию. Или баланс. Его применяют во многих сферах. И в математике, и в искусстве. Есть всего два возможных объяснения, почему Набиуллина выбрала именно такую брошку.

Отличительной чертой всех пресс-конференций по ключевой ставке с весны прошлого года стали многозначительные броши

1. Баланс и гармония - во всем

Ключевая ставка должна не только влиять на инфляцию, но и стимулировать экономический рост. Найти этот баланс очень сложно. К примеру, та же льготная ипотека выглядела благом, а стала злом для потребителей. Так и с ключевой ставкой. Если она слишком низкая, то экономика растет быстро, но и цены резко повышаются. Если слишком высокая, то наоборот. Так что найти баланс, или гармонию, в экономике очень важно. ЦБ к этому и стремится.

- Уровень инфляции в 4% и нейтральный уровень ключевой ставки в 5 - 6% годовых будет сохранять покупательную способность доходов и сбережений и давать стимул для развития экономики, - объяснила Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина с брошью в виде голубя, июнь 2020 года

2. Следующее повышение ставки будет еще сильнее

Понятие «золотого сечения» перекликается с понятием чисел Фибоначчи. Это ряд, в котором каждая последующая цифра является суммой двух предыдущих: 0-1-1-2-3-5-8-13 и т.д. На двух последних заседаниях ставку сначала подняли на 0,25%, а сейчас - на 0,5%. Если исходить из этой логики, то в следующий раз ставку должны поднять еще сильнее - сразу на 0,75% (сумма из 0,25% и 0,5%). Но это объяснение скорее от лукавого. В ЦБ никогда не планируют конкретное повышение заранее. Ведь за ближайшие полтора месяца может многое произойти. Решение о том или ином изменении будут принимать непосредственно перед следующим заседанием. Оно состоится 11 июня.

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