Главное о длинных майских выходных: Кому придется работать и что будет с зарплатами

Майские праздники у россиян в этому году будут почти такие же длинные, как и новогодние Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к президенту с предложением назначить дни с 4 по 7 мая выходными. По мнению Поповой, «непрерывные» выходные помогут сдержать распространение коронавируса в России.

- В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением. Я очень прошу вас нас поддержать, - сказала Анна Попова на совещании в пятницу.

- Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем, - сказал Путин.

Получается, с учетом праздников (1 и 9 мая) у нас будет десять нерабочих дней подряд - с 1 по 10 число. Как страна будет отдыхать и работать в эти дни, а самое главное - сколько нам за это заплатят? Ответить на главные вопросы о длинных выходных мы попросили Александра Сафонова, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

1. Как будут оплачиваться длинные выходные?

Как пояснил эксперт, эти дополнительные выходные должны оплачиваться так же, как и обычные рабочие дни. То же самое было прошлой весной, когда из-за роста заболеваемости в России объявили период нерабочих оплачиваемых дней. Грубо говоря, если ваша ставка - 50 тысяч рублей, то по итогам мая вы должны получить эти деньги, несмотря на то, что треть месяца не работали.

2. Кому придется работать в эти дни?

- Для многих эти дни все равно станут рабочими, - говорит Александр Сафонов. – Это сельхозработники, железнодорожники, сотрудники электростанций, предприятий ЖКХ, больниц, магазинов, ресторанов и т. д.

3. Сколько должны заплатить за эту работу?

- Праздничные дни (1 и 9 мая, - Ред.) должны оплачиваться по двойной ставке. А работа в «обычные» выходные, согласно Трудовому кодексу, должна оплачиваться согласно актам, существующим в организации. То есть сумма назначается по договоренности работодателя и сотрудника, которая должна быть зафиксирована документально. По идее, работа в выходные должна оплачиваться по повышенному тарифу. Но ставка может быть и обычной, - поясняет Александр Сафонов.

4. Не отнимут ли у нас потом выходные в счет этих нерабочих дней?

Как пояснил Александр Сафонов, просто назначить какую-то субботу или воскресенье рабочим днем нельзя - такое случается лишь при переносе праздников. Поскольку дополнительные выходные с 4 по 7 мая - не праздники, а оплачиваемые нерабочие дни, то и переносить тут нечего.

5. А если у меня на эти дни приходится отпуск?

- Я тоже взял отпуск на эти дни. В этом случае ничего не меняется: просто у одних людей будет отпуск, у других - нерабочие дни. Но можно обратиться к работодателю с просьбой о переносе отпуска, - говорит Александр Сафонов.

Как будем отдыхать Фото: Рушан КАЮМОВ

МНЕНИЕ БИЗНЕСМЕНА

«На прибыль рассчитывать не приходится»

Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов:

- Объявление дополнительных выходных в мае повергло предпринимателей индустрии развлечений в шок. Наш бизнес не настолько окреп после локдауна, чтобы нести такие потери.

Во-первых, мы теперь обязаны оплатить заработные платы неработающим сотрудникам за десять дней. Вдумайтесь, треть месяца!

Во-вторых, май – это традиционно месяц дачных работ и шашлыков. Этот период всегда считался «несезонным» для индустрии развлечений. В этом году, скорее всего, мы сильнее ощутим отток людей из города. Это значит, что на выручку, а тем более, прибыль рассчитывать не приходится.

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