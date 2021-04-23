Вдова Валентина Гафта довела Марину Зудину до слез на открытии ММКФ

Никита Михалков передал Ольге Остроумовой награду в память о Валентине Гафте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вдова Валентина Гафта появилась на публике после похорон знаменитого супруга. Актриса Ольга Остроумова посетила Московский Международный кинофестиваль. Звезда театра и кино получила из рук Никиты Михалкова престижную награду в память о покойном муже.

Ольга Остроумова поднялась на сцену столичного театра "Россия", чтобы получить приз Валентина Гафта за покорение вершин актерского мастерства "Верю Константин Станиславский". Никита Михалков вручил почетную награду вдове актера.

Остроумова отметила, что ее муж был очень скромным человеком. В память о нем она прочитала поэтические строки, которые когда-то актер посвятил своему другу Олегу Табакову. Остроумова при упоминании Табакова обратила внимание, что в зале сидит его вдова, актриса Марина Зудина.

"Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес", - прочитала Ольга Михайловна.

Марина Зудина еле сдержалась, чтобы не зарыдать на публике

В этот момент камера показала Зудину крупным планом. Артистки еле сдержалась, чтобы не разрыдаться. Слезы на глазах она скрыть не смогла.

Отметим, Валентин Гафт и Олег Табаков дружили больше 60 лет. Они вместе учились в Школе-студии МХАТ. "Среди моих однокурсников был любимый мною, долговязый и тонконогий, смешливый уроженец Матросской Тишины Валя Гафт. Он стал одним из моих первых друзей в Школе-студии. У него тогда было столько волос, что хватило бы на троих", - вспоминал Табаков.

К сожалению, обоих артистов уже нет в живых. Валентин Гафт как-то признавался, что думал о том, что будет, когда его друг уйдет, но старался гнать из головы эти мысли. Табаков в итоге действительно умер раньше своего товарища. Народный артист СССР скончался в 2018 году. А в 2020-м не стало Гафта.