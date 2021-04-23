Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука23 апреля 2021 19:39

Дети Чернобыля: ученые выяснили, как радиоактивное облучение влияет на передачу мутаций потомкам

Научную статью, которая для многих выглядит сенсацией, прокомментировал известный генетик
Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА
КомментироватьОставить комментарий
Со временем авария на Чернобыльской АЭС обрастает все большим количеством мифов. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/

Со временем авария на Чернобыльской АЭС обрастает все большим количеством мифов. Фото Валерия Зуфарова /Фотохроника ТАСС/

На следующей неделе, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Незадолго до памятной даты международная группа ученых опубликовала результаты исследования, которые многие трактуют как сенсацию.

С помощью современного метода полногеномного секвенирования (то есть «прочтения» генетического кода) авторы научной работы исследовали ДНК детей, родившихся у чернобыльцев. Речь идет о 130 представителях поколения, которое появилось на свет с 1987 по 2002 годы. Их родители были ликвидаторами аварии на ЧАЭС или входили в число технического персонала станции. Все подверглись радиоактивному облучению, которое, как известно, вызывает мутации в ДНК. Одно из самых опасных последствий этого - развитие онкологических заболеваний.

До сих пор считалось, что «радиационные» мутации затрагивают все клетки человека, включая половые. А значит, неизбежно будут передаваться по наследству всем потомкам ликвидаторов. Чем это может обернуться, эксперты прогнозировать не брались. Зато появилось немало фантастических произведений в кино и литературе.

Новое исследование, похоже, опровергает популярные «страшилки». В клетках зародышевой линии детей чернобыльцев количество мутаций особого рода (которые могут быть связаны с опасным воздействием радиации) не выше, чем в популяции в среднем, заключают авторы научной работы. Проще говоря - повышенных рисков онкологических или иных заболеваний, которые передавались бы по наследству, у детей ликвидаторов аварии не обнаружено.

Как природа устроила такой «фокус»? Насколько обнадеживающими выглядят результаты исследования? Об этом мы спросили генетика, научно-медицинского просветителя, руководителя медико-генетического центра Genotek Валерия Ильинского.

На следующей неделе, 26 апреля, исполняется 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Фото: фотохроника ТАСС.

- Существует несколько типов частиц, которые появляются в ходе распада ядер (радиоактивных элементов. - Ред.), - поясняет эксперт. - Альфа-частицы и бета-частицы относительно крупные и не могут проникать глубоко в ткани человека. Их воздействие достаточно ограничено и чаще всего затрагивает поверхностные слои тела (защититься от альфа- и бета-частиц можно просто плотной одежной). Поэтому в результате радиоактивного заражения часто повреждаются кожа и слизистые.

Гамма-лучи проникают глубоко в ткани и могут вызвать мутации во внутренних органах. Однако нужно понимать, что нарушения, вызванные гамма-лучами, неспецифичны к каким-либо клеткам. То есть с равной вероятностью может возникнуть мутация как в клетках соединительной ткани, так и в половых клетках.

Наиболее частое следствие воздействия гамма-излучения - образование раковых клеток в различных органах. Увы, в нашем геноме есть десятки генов, появление мутаций в которых может привести к трансформации обычной клетки в раковую. Фактически, одной мутации в любом из нескольких десятков генов достаточно, чтобы у человека развилось опасное для жизни заболевание. Если же человек подвергся радиоактивному облучению, то риск появления злокачественного новообразования у него выше - это подтверждено многими наблюдениями.

В то же время доля половых клеток в нашем организме относительно небольшая. А для того, чтобы зачать ребенка, достаточно вообще всего одной. И вероятность появления мутации в одной половой клетке, которая даст жизнь будущему ребенку, при нежизнеугрожающей дозе радиации довольно низкая.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Насколько показательны итоги обследования 130 человек?

- С одной стороны, классические клинические исследования обычно включают в себя тысячи наблюдений. Поэтому анализ геномов 130 человек может показаться обывателю небольшим числом, - отмечает Валерий Ильинский. - Однако в данном случае число наблюдений равно не количеству людей, а количеству нуклеотидов («кирпичиков», из которых построена молекула ДНК. - Ред.), мутации в которых были оценены. В геноме человека около 3 млрд. нуклеотидов, а у 130 человек в сумме почти 400 млрд. нуклеотидов, которые исследовались на предмет мутаций. Согласитесь, эксперимент с 400 млрд. наблюдений выглядит гораздо более убедительно.

В то же время нужно учитывать, что на вероятность рождения больных или здоровых детей могла повлиять и смертность потенциальных родителей - об этом пишут и авторы статьи. Однако они не увидели различий в результатах для детей, рожденных сразу после аварии, и тех, которые были рождены десятки лет спустя.

Корректно трактовать данную статью я бы предложил следующим образом. Очевидно, что высокие дозы радиации оказывают негативное влияние на жизнь человека и могут привести к смерти по многим причинам, включая развитие онкологических заболеваний спустя много лет после облучения. А вот на риск рождения детей с наследственными заболеваниями облучение родителей до момента зачатия оказывает влияние меньшее, чем многие другие факторы, такие, как возраст и образ жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От радиации мясо с костей не слезает: Вся правда и вымысел в сериале «Чернобыль»

Как на самом деле выглядит лучевая болезнь, часто ли в зоне отчуждения падали вертолеты, за сколько дней "порыжел" знаменитый лес - все это и многое другое рассказал ликвидатор аварии на Чернобыльской атомной станции (подробнее)

«Задыхались от радиоактивной пыли»: Военный врач из Петербурга рассказал о ликвидации чернобыльской аварии

33 года назад, 26 апреля 1986 года, произошел взрыв на Чернобыльской АЭС (подробнее)

Наше здоровье