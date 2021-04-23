Минтранс России подвел итоги работы отрасли в 2020 году

В транспортной отрасли России пандемия коронавируса нанесла удар по авиакомпаниям: за 2020 год объем перевозок пассажиров по воздуху сократился на 46%. Государство поддержало авиаторов субсидиями в размере почти 55 млрд рублей. Что позволило авиакомпаниям не только сохраниться самим (за минувший год в России не закрылась ни одна авиакомпания), но и сберечь от увольнения кадры. Об этом стало известно 23 апреля во время заседания коллегии Минтранса России, на котором подводились итоги работы транспортников в прошлом году.

…Коллегия собрала весь цвет транспортной отрасли страны: дорожников, авиаторов, речников, железнодорожников. Мужчин и в дорогих «гражданских» костюмах, и в форменных с замысловатым шитьем на пиджаках.

«Прошедший год был особенно сложным для транспортной системы страны. Как известно, пандемия сильно ударила по всем видам перевозок, - отметил первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, открывая коллегию. – Пассажирооборот в прошлом году упал на 42,4%, что сопоставимо с сокращением объема в годы Великой Отечественной войны».

Объем перевозок водным транспортом сократился на 31,8%, автомобильным – на 28,6%, железнодорожным – на 27,1%. Напомним, лидерство по падению держит гражданская авиация – на 46%. Андрей Белоусов сообщил, что таких объемов сокращения пассажирских перевозок не было не только в новейшей истории России, но и в послевоенном Советском Союзе. Сокращение грузооборота в прошлом году составило почти 2%. Но отрасль не только выстояла, но и показала достаточно неплохие результаты. Например, РЖД в сложнейших условиях пандемии смогла не только сохранить, но и увеличить инвестиционную программу до 717 млрд рублей, что на 43 млрд больше показателя 2019 года. Это оказало существенную поддержку смежным отраслям, в том числе машиностроению и металлургии.

Похожая ситуация и в дорожной отрасли. За 2020 год строителям удалось реконструировать и построить с нуля более 2000 километров федеральных и региональных дорог (это на 4% больше, чем годом ранее).

«Ровно год назад у президента обсуждались вопросы какие именно отрасли оставить работать, а какие закрыть, - вспоминает вице-премьер федерального правительства Марат Хуснуллин. – Мы смогли объяснить, что дорожное строительство надо оставить, хотя мнения были разные. Тогда Владимир Владимирович сказал: «Ну, они же на улице работают. Давайте дорожников оставим, пусть строят» – это было ключевое решение. И сейчас уже можно сказать, что дорожное строительство превысило темпы 2019 года, а тот год был очень неплохой». Кроме того, позже было принято решение о выделении 100 млрд рублей на опережающее строительство».

Министр транспорта Виталий Савельев, назначенный на эту должность всего полгода назад, остановился на итогах деятельности Минтранса России, а также стратегии развития отрасли до 2035 года. В прошлом году дорожники завершили строительство трассы Таврида» в Крыму, построена значительная часть ЦКАД, что уже значительно разгрузило Московскую кольцевую автодорогу от транзитного транспорта. Скоростную дорогу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга (работы планируется завершить уже 2024 году; это стало возможным благодаря сокращению административных барьеров в строительстве).

Все больше оптимизма и в гражданской авиации

«Мы все-таки считаем, что рынок восстанавливается и в отличие от зарубежных авиакомпаний и аэропортов наши не сокращали персонал. Если будет необходимость выделить общую субсидию, мы выйдем с инициативой в правительство, - говорит Виталий Савельев. - Например, сейчас закрыли Турцию, мы вышли с инициативой компенсации авиакомпаниям вывозных рейсов и получили отклик в правительстве, все все понимают».

Министр добавил, что уже наблюдается восстановление внутренних авиаперевозок, поэтому в Минтрансе надеются, что «наши авиакомпании справятся с кризисом и рынок откроется». Больше того, он считает, что в нашей стране необходимо создать еще одну авиакомпанию - лоукостер в центральной полосе России.

«Сейчас мы активно ведем переговоры», - отметил Виталий Савельев.

По мнению хорошо зарекомендовавшего себя в авиационной отрасли управленца, эффективность лоукостеров доказана на примере авиакомпании «Победа», которая смогла показать хороший финансовый результат без субсидий со стороны государства или группы компаний «Аэрофлот».