Даже семья отказалась от него: знаменитый Райан Гиггз не будет руководить сборной Уэльса на Евро-2020

Райан Гигз точно не будет руководить национальной сборной на Евро-2020 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самый знаменитый футболист в истории Уэльса Райан Гигз точно не будет руководить национальной сборной на Евро-2020. Ему Королевская прокуратура предъявила обвинение в нападении на двух женщин. Одна из них – подруга Гиггза Кейт Гревилл. Репутация Гиггза, вернее все что от нее осталось после предыдущих секс-скандалов, окончательно уничтожена.

Спал с женой собственного брата

Когда-то Райан Гиггз считался символом чести в футболе. Он долгое время хранил верность «Манчестер Юнайтед», завоевал с клубом целый музей трофеев, и никогда не был удален с поля. А потом одна за одной стали всплывать грязные истории из жизни Райана. Одна из них заставила валлийцев на время следствия отстранить Гиггза от работы со сборной на неопределенный срок. И кто-то считает это справедливым возмездием.

«Когда я вижу его по телевизору, я выключаю ящик, вся семья так делает», - это слова отца Райана Гиггза о своем знаменитом сыне. И с таким пренебрежением к легенде Уэльса относится вся его семья. Это произошло после того, как всплыла очень неприглядная история - Райан восемь лет спал с женой собственного брата Наташей Гиггз.

«Это был просто секс», - заявляла женщина, пытаясь объясниться со своим мужем. Но при этом признавалась: ей льстило, что внимание на нее обращал такой знаменитый человек. Брат футболиста, простой водитель грузовика, еще долго пытался спасти семью, у него ничего не получилось, а в конце концов он еще и лишился работы.

Лечился от секс-зависимости

И эта грязная история – лишь часть и дурно пахнущего белья личной жизни Райана Гиггза. Своей супруге он изменял не только с женой брата. В то же самое время он встречался со звездой шоу «Большой брат» Имоджен Томас, и обещал после скорого развода жениться на ней. Но Райан не думал о разрыве собственного брака даже после того, как открылись все его похождения. Он еще пять лет жил со своей женой, лечился от секс-зависимости, но в его записной книжке не переводились телефоны любовниц. И только в 2017 году Гиггза выставили из семьи за дверь.

Моуринью уже увольнял Гиггза за предательство семьи

Нынешние неприятности Гиггза снова из-за женщин и неспособности контролировать свое секс-влечение. Его новая спутница Кейт Гревилл обвинила Райана в избиении. Все началось с того, что Кейт нашла в планшете Гиггза переписку с двумя моделями младше его и закатила скандал. Как пишут СМИ, Райану пришлось применить силу, чтобы унять подругу. Та вызвала полицию, и пошло разбирательство.

Гиггз все отрицает. Но после заявления Королевской прокуратуры ситуация стала еще более серьезной, и в сборной Уэльса решили место тренера на Евро-2020 окончательно отдать Роберту Пейджа. И это уже не в первый раз, когда тренерская карьера легенды «МЮ» страдает из-за своих секс-скандалов. Например, ранее Жозе Моуринью отказался держать в своем тренерском штабе человека, способного на такое предательство брата, и Гиггз ушел из «Манчестер Юнайтед».