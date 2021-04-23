Эксперт: Турецкие ролики с уничтоженными "Панцирями" - игра воображения

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик

Недавно в программе "Вести недели" на российском ТВ был показан анимационный видеоролик, где российский беспилотник "Ланцет" уничтожает цель, похожую на БПЛА Bayraktar с эмблемой ВВС Турции.

Турков эта новость явно задела. И они решили сделать ответку.

Турецкая оборонная компания Roketsan опубликовала анимационный видеоролик, в котором новейший беспилотник Ak nc "умными бомбами" MAM-T уничтожает цель, напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Ранее Roketsan сообщила о первом успешном испытании этих управляемых боеприпасов.

Как ко всему этому относиться? Кто говорит правду, а кто блефует? С этим вопросами я обратился к инженеру-конструктору беспилотников, доктору технических наук Алексею Тихомирову.

- Давайте рассуждать серьезно. В обоих случаях мы имеем дело с анимацией. А в таком случае что угодно и как угодно можно показывать, - говорит Тихомиров. - Это может быть сказка, фантазия. Игра воображения тех, кто хочет показать свой "товар" в лучшем виде. И даже если бы россияне или турки сделали документальные фильмы об уникальности своего оружия, всегда есть "зазор" для подделки - более эффектной рекламы. Такие приемы нередко используются на мировом рынке оружия. При жесткой конкуренции воображаемое частенько выдается за реальное.

На что действительно способны российские "Ланцеты", турецкие "Байрактары" или эти самые Ak nc , могут показать только реальные боевые действия, а не мультики. Все остальное - реклама и пропаганда.

- Да и как верить видео турков, если они показывают цель, всего лишь "напоминающую российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"? - здается вопросом эксперт. - Да, есть известная телесъемка, на которой израильская ракета уничтожает сирийский "Панцирь". Там все очень похоже на правду - сирийцы сами подтвердили этот факт. И сами же признали, что радар комплекса не был активирован, то есть не работал в автоматическом режиме, а экипаж выбрался из боевой машины "передохнуть". Турки в свою очередь похваляются тем, что их "Байрактары" намолотили кучу армянских "Панцирей", но документальных сведений об этом не представили. Меж тем, есть такой авторитетный международный институт исследований проблем мира (СИПРИ), который ведет строгий учет сбитых "Байрактаров". Так вот по его сведениям только российские "Панцири" уничтожили уже 47 турецких беспилотников в районах боевых действий.

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