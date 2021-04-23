Каждый второй россиянин хотел, чтобы Путин подписал указ о длинных майских выходных

Идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности половина населения страны Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне подписания президентского указа о том, чтобы установить нерабочие дни с 1 по 10 мая включительно (в прежнем графике дни с 3 по 7 мая значились рабочими) социологи организовали опрос населения, чтобы выяснить, как россияне относятся к этой идее.

Оказалось, что «об этом мечтал каждый второй опрошенный», говорится в сообщении сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, направленному в редакцию kp.ru.

«Идею увеличить продолжительность майских праздников поддерживает в общей сложности половина населения страны», сообщают социологи.

Но не слишком ли это много — длинные выходные и после Нового Года, и на майские, поинтересовались социологи. Нет, не слишком, уверенно ответили большинство из тех россиян, которые поддержали отдых на протяжении всей декады.

Правда, когда социологи спросили: «Если вдруг придется выбирать, то какие оставить — майские или зимние?», то с небольшим преимуществом победили зимние. Это произошло за счет голосов высокооплачиваемых россиян, предпочитающих горнолыжные курорты.

Среди тех, кто поддерживает идею о длинных каникулах как в январе, так и в мае, больше женщин и молодежи. А вот россияне от 45 лет и старше считают, что надо бы выбрать что-то одно.

Среди тех, кто склонен к долгому отдыху и на май, и в январе, больше россияне с низкими и средними доходами. А вот тех, кто зарабатывает от 80 тыс руб в месяц, больше в другой группе — где полагают, что долгие выходные не нужны ни зимой, ни на майские.

Но в целом, за длинные каникулы и зимой, и в мае выступило большинство во всех возрастных и зарплатных группах.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о том, чтобы все дни с 3 по 7 мая считались нерабочими. В этот период за работниками сохранят их зарплату. Таким образом, майские выходные дни продлятся с 1 по 10 мая включительно.

КАК РОССИЯНЕ ОТНОСЯТСЯ К ДОЛГИМ КАНИКУЛАМ, %

Пусть будут и на майские праздники, и на Новый год 38

Увеличить майские, сократить новогодние 12

Майские сократить, новогодние оставить долгими 17

Долгие каникулы вообще не нужны 17

Затрудняюсь ответить 16

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