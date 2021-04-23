Путин подписал указ о майских выходных: как будем отдыхать

По закону, длинные майские выходные должны оплачиваться так же, как и обычные рабочие дни Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Президент Владимир Путин подписал «Указ об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года». Текст опубликован на сайте Кремля.

Указ состоит из трех пунктов:

1. Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы (дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая и так являются выходными, - Ред.).

2. Органам публичной власти, иным органам и организациям определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая 2021 г. включительно функционирование этих органов и организаций.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Таким образом, страна будет отдыхать 10 дней подряд: с 1 по 10 мая. Как написано в тексте указа, сделано это «В целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и укрепления здоровья граждан Российской Федерации».

Напомним, 23 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к Путину с предложением дни с 4 по 7 мая нерабочими. По мнению Поповой, «непрерывные» выходные помогут сдержать распространение коронавируса в России.

- Владимир Владимирович, когда люди едут на дачу, когда люди едут за город, когда люди едут на свежий воздух, миграционные потоки внутри страны становятся более интенсивными. Если говорить о том, что большинство россиян едет к себе на дачу, они едут в общественном транспорте в основном, нередко в переполненном общественном транспорте. Но так получается в этом году, что три дня выходных, потом четыре дня рабочих, нужно вернуться. Потом еще три дня выходных, и, конечно же, наши граждане вернутся к своим дачным участкам. Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации, мы видим определенные риски, - объяснила свою просьбу Анна Попова. - В эпидемиологическом плане это было бы очень значимым решением. Я очень прошу вас нас поддержать.

- Если вы считаете, что это все-таки необходимо - хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем, - сказал Путин. И поздно вечером указ появился на сайте Кремля.

По закону, длинные майские выходные должны оплачиваться так же, как и обычные рабочие дни. Например, если ваша ставка - 50 тысяч рублей, то по итогам мая вы должны получить эти деньги, несмотря на то, что треть месяца не работали.

Но что делать, если вас попросят выйти на работу или у вас на эти дни приходится отпуск? Ответы эксперта на главные вопросы о длинных майских выходных читайте в нашей статье

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