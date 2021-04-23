"Надо радоваться каждому дню": История девушки, которая победила рак и помогает другим пациентам поверить в свои силы

Алёна Зименс рассказывает свою историю борьбы с раком - ведь если люди узнают ее, то почувствуют, что не одиноки в своей борьбе Фото: из личного архива

Наверное, на свете нет ни одного человека, который готов услышать новость о том, что у него рак. Все, кто это слышит, неизменно проходят через пять стадий принятия диагноза. Вот только принятие это бывает разным – можно смириться с ситуацией и опустить руки, а можно продолжать бороться до конца. Именно так и поступила Алёна Зименс из Тулы – её вера в себя и любовь к жизни помогли преодолеть все трудности. И теперь она помогает другим.

Диагноз

В марте 2017 года в Москве Алёне поставили диагноз «Т-клеточная лимфома средостения, агрессивная форма». До этого в родной Туле врачи лечили её от диффузного узлового зоба и настаивали на срочном удалении не только его, но и всей щитовидной железы, путём вскрытия грудной клетки. Однако мужа Алёны смущал этот диагноз. Что-то подсказывало ему, что операция супруге не нужна. Он отвёз Алёну на дополнительное обследование в Москву и оказался абсолютно прав. После установления окончательного диагноза она начала проходить лечение в НМИЦ гематологии в Москве.

«Мечтайте, но осторожно»

Сначала состояние Алёны расценивалось, как тяжелое, однако улучшения стали наблюдаться довольно быстро. Пока врачи занимались её здоровьем, она, будучи круглосуточно подключённой к капельнице, старалась сохранять позитивный настрой и занималась рукоделием. Ещё до болезни Алёна увлеклась вышивкой, шитьём и вязанием, а после постановки диагноза собиралась бросить своё хобби, так как на него уходило очень много времени. Однако, желание сделать подарок на день рождения племяннице вернуло её в творчество. Задача оказалась совсем непростой: некогда лёгкие схемы вязания сейчас с трудом укладывались в голове. Но Алёна справилась. Потом в обнимку с инфузоматом она посещала проходившие в клинике мастер-классы по рукоделию и даже сама давала уроки всем желающим.

«Мечтайте, но осторожно», – говорит Алёна. Раньше времени на увлечение ей категорически не хватало, зато в больнице его стало более чем достаточно.

Воплощение задуманного

Ещё во время лечения Алёна решила, что после выздоровления перестанет заниматься рукоделием и будет уделять больше времени семье – мужу и маленькой дочке. Однако при этом поставила себе новые цели – выучить испанский язык и научиться играть на фортепьяно.

В октябре 2017 года Алёне провели трансплантацию костного мозга, а после, во время поддерживающего курса химиотерапии, она начала воплощать эти цели в жизнь и даже уговорила врачей отпустить её на отдых в Испанию! Сегодня испанский язык уже изучен до уровня А2, а в Новый год под ёлкой Алёна нашла электронное пианино. Да и рукоделие, вопреки самой себе, она так и не забросила, а с удовольствием освоила техники бисероплетения. И, как и хотела, стала проводить намного больше времени с семьёй. Настольные игры, совместные прогулки и «книжный клуб» – теперь любимые развлечения семьи Зименс.

В октябре 2017 года Алёне провели трансплантацию костного мозга

Равное консультирование

Алёна долго не хотела вспоминать о своей болезни и рассказывать о ней другим. Все детали знали только врачи и её муж, который однажды и увидел объявление Фонда борьбы с лейкемией о наборе на курс подготовки равных консультантов в онкогематологии. Равные консультанты — это люди, имеющие опыт жизни с диагнозом, победившие болезнь, хорошо знающие все нюансы ее течения, прошедшие специальную подготовку и готовые морально и психологически поддерживать тех, кто только начинает свой путь к выздоровлению. «Может, попробуешь?» – предложил Алёне муж.

С трудом преодолев свой страх (Алёна всегда считала себя человеком замкнутым), она всё же отправила заявку. Для неё это был серьёзный шаг.

«Хватит сидеть в коконе, пора выходить в люди»

Алёну приняли на курс, и она успешно закончила обучение. С потенциальными консультантами работали коучи и психологи: разбирали кейсы, объясняли, о чём можно говорить с клиентом, а о чём нельзя, учили правильно подавать информацию, чтобы человек не закрылся от испуга.

За время обучения Алена познакомилась с удивительными людьми, услышала истории, которые им пришлось пережить. Однако переломным моментом для неё стало участие в фестивале #Самое время жить, который организовал Фонд борьбы с лейкемией. Бешеная энергетика и одновременно семейная, тёплая, комфортная атмосфера сделали свое дело. «Тогда я поняла – хватит сидеть в коконе, пора выходить в люди!» – говорит Алёна.

«Надо просто жить сегодняшним днём»

Сегодня Алёна ведёт страницу в социальных сетях – своеобразный дневник, в котором она обращается к прошлому. Рассказывает людям о том, как заболела, лечилась и выздоровела. Ведь если они прочтут реальную историю человека, пережившего рак, то почувствуют, что не одиноки в своей борьбе, что рядом с ними те, кто уже прошёл этот путь и победил болезнь.

А ещё она провела свою первую равную консультацию и очень хочет продолжать помогать другим: «Надо просто жить сегодняшним днём и радоваться каждому дню, потому что этот день у тебя есть!».

Помочь подопечным Фонда борьбы с лейкемией, которые лечатся сейчас, можно здесь.