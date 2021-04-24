Кем и сколько нужно работать, чтобы получить от государства досрочную пенсию

Большинство людей уходит на пенсию по достижении определенного возраста. Но бывает, что возраст не имеет значения. Главное - стаж Фото: Александр ГЛУЗ

Мы сетуем на то, что власти увеличили пенсионный возраст, но у многих россиян существует возможность выйти на заслуженный отдых пораньше. Правда, для этого нужно иметь соответствующую трудовую биографию - работать на опасных участках, в суровых климатических условиях.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ВКЛЮЧИЛИ В СТАЖ

Недавно премьер Михаил Мишустин подписал постановление, по которому в стаж включается учеба на курсах повышения квалификации. До этого в стаж включались только три периода: собственно работа, время болезни, подтвержденное листком нетрудоспособности, и оплачиваемый отпуск.

Представители некоторых профессий страдали от этого особенно остро. Например, врачи, учителя, технические работники — для того, чтобы идти в ногу со временем, им необходимо постоянно повышать квалификацию, нередко, с отрывом от производства. Теперь они могут посещать курсы без опасения потерять стаж. Главное, чтобы работодатель сохранял за ним рабочие места с зарплатой и не забывал вносить страховые взносы в Пенсионный фонд.

- Это небольшая добавка стажа: на курсы повышения квалификацию за всю трудовую деятельность уходит полгода, не больше, - прокомментировал kp.ru член Совета Федерации основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский. - Но этих нескольких месяцев часто и не хватает для тех самых 42 лет стажа для мужчин и 37 - для женщин, чтобы выйти на пенсию на два года раньше.

ЗА ВЫСЛУГОЙ ЛЕТ

Большинство людей уходит на пенсию по достижении определенного возраста. Но бывает, что возраст не имеет значения. Главное - стаж. Или выслуга лет.

- Военные, сотрудники полиции и других силовых ведомств могут выйти на пенсию после 20 лет службы. Либо по достижении 45 лет, если у них набралось 12,5 лет службы, а общий трудовой стаж составил не менее 25 лет.

- Космонавты - 25 лет стажа для мужчин и 20 лет для женщин.

- Солисты балета, цирковые гимнасты и эквилибристы - 15 лет стажа, танцоры в массовке - 20, солисты хора и артисты в детских театрах - 25 лет.

- Летчики и бортпроводники. Для мужчин 25 лет, для женщин - 20. А если пришлось уйти с работы по состоянию здоровья, то необходимый для досрочного выхода на пенсию стаж понижается на 5 лет.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А если у меня сразу два основания для досрочного выхода на заслуженный отдых?

Бывает так, что человек имеет право досрочного выйти на пенсию по нескольким основаниям. Например, работал на Севере, да еще и на вредном производстве.

- В таких случаях возникает право на дополнительное снижение пенсионного возраста, - пояснили kp.ru в пресс-службе Пенсионного фонда РФ.

Поясним, как это действует на примере.

Дмитрий Николаевич проработал 15 лет в Мурманске (это на Крайнем Севере) и еще 12 лет и 6 месяцев – в Подмосковье, на кузнечно-прессовом производстве - оно относится к списку №2 вредных профессий. По этому списку выход на пенсию положен в 55 лет. Считаем дальше. За каждый год на «северах» пенсионный возраст уменьшается на 4 месяца. За 15 лет набралось 60 месяцев, то есть можно выйти на заслуженный отдых еще на 5 лет раньше. В итоге льготы плюсуются, и наш персонаж получит свою законную пенсию как только ему стукнет 50.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Шахтер - он и в Африке шахтер

Некоторые российские (в прошлом советские) граждане часть своей трудовой биографии отработали за рубежом. Имеют ли право те, кто копали алмазы в Намибии или уголь в Китае, на такие же льготы, как магаданские золотодобытчики или кузбасские горняки?

- Все зависит от трудового договора, - рассказал kp.ru юрист по пенсионному законодательству Юрий Капштык. - Если он заключен с российским представительством иностранной компании, которое является налоговым резидентом Российской Федерации, и оно платит взносы в Пенсионный фонд РФ, то он получит российскую пенсию. Но нужно, чтобы факт нахождения на вредных работах был зафиксирован документально. Иначе потом будут сложности в доказывании своего права и на досрочный выход на пенсию и в определении ее размера. У меня был подобный случай - у человека пропало три года зарубежного стажа. Восстановили.

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P.S. Также на дочросную пенсию может рассчитывать любой работник, если его страховой стаж составляет не менее 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин. В этом случае пенсия может назначаться на 2 года раньше, чем положено по закону. Но претендовать на это можно только достигнув дореформенного пенсионного возраста - 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин.

Источник - закон «О страховых пенсиях».

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