Жена Овечкина Анастасия Шубская блеснула модельной фигурой на пляже

Анастасия Шубская и звезда НХЛ Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей - Сергея и Илью. Фото: Инстаграм.

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская – уже дважды мама. Второго сына дочь актрисы Веры Глаголевой родила в мае прошлого года. В Инстаграме она поделилась снимками, наглядно доказывающими, что материнство никоим образом не сказалось на ее прекрасной фигуре. Анастасия опубликовала эффектные снимки, на которых она сфотографирована в купальнике.

Фотографии были сделаны на пляже в Майами: Анастасия стоит на пустынном пляже на фоне небоскребов. 27-летняя супруга спортсмена позирует в купальнике с леопардовым принтом, подчеркнувшем ее изысканную красоту.

Анастасия всегда отличалась идеальной фигурой и безупречной внешностью фотомодели. Став дважды мамой, она тщательно следит за собой, придерживаясь правильного питания, и ходит в спортивный зал. Неудивительно, что точеные формы супруги Овечкина восхитили ее подписчиков. «Поделитесь секретами своего супертела», «Двое детей, а так и не скажешь, что рожала», «Анастасия, выглядишь как девушка незамужняя. У тебя очень красивая фигура и плоский живот», «Красавица, как же Александру повезло», - пишут поклонники в комментариях.

Фотографии были сделаны на пляже в Майами. Фото: Инстаграм.

Свою красоту Анастасия унаследовала от мамы, хотя внешне она очень похожа на обоих родителей – и на Веру Глаголеву, и на отца, бизнесмена Кирилла Шубского. Анастасия Шубская и звезда НХЛ Александр Овечкин воспитывают двоих сыновей - Сергея и Илью. Поскольку Александр играет в американском хоккейном клубе «Вашингтон Кэпиталз», супруги постоянно живут в США. Шубская и Овечкин сыграли свадьбу 8 июля 2017 года.

. 27-летняя супруга спортсмена позирует в купальнике с леопардовым принтом, подчеркнувшем ее изысканную красоту. Фото: Инстаграм.

Будущие супруги до бракосочетания были знакомы несколько лет: отец модели Кирилл Шубский работал в Олимпийском комитете России. Именно он привез дочь на Олимпиаду в Пекин, где Анастасия познакомилась с Александром. Хоккеист Овечкин приехал на летнюю Олимпиаду как гость – поболеть за российскую сборную. Анастасия, выпускница ВГИКа, считалась одной из самых богатых невест России: Кирилл Шубский — президент страховой компании «Согласие-Альянс», его состояние оценивается примерно в 2 миллиарда долларов. Впрочем, и Овечкин был не менее завидным женихом. В январе 2008 года он подписал с «Вашингтон Кэпиталз» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов.