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Общество24 апреля 2021 16:30

«Обязательно ли учиться на отлично?»: Подростки обсуждают самые важные для себя темы

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен»
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В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях

В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях

Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.

Тема четвертой программы: «Обязательно ли учиться на отлично?»

В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях.

Спикеры: дети, родители, Юлия Кочетова - психолог

Ведущие: Петр Безменов, Анджелина Трошина, Юлия Голдовская

Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.

Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».

Образование: Особый случай