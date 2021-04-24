«Обязательно ли учиться на отлично?»: Подростки обсуждают самые важные для себя темы

В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях
Представляем новый сезон программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен», где подростки обсуждают без взрослых самые важные для себя темы.
Тема четвертой программы: «Обязательно ли учиться на отлично?»
В эту субботу на радио «КП» ребята обсудят, быть или не быть отличником в сегодняшних реалиях.
Спикеры: дети, родители, Юлия Кочетова - психолог
Ведущие: Петр Безменов, Анджелина Трошина, Юлия Голдовская
Программа подготовлена радио «Комсомольская правда» совместно с Институтом воспитания @institut_vospitaniya при поддержке Министерства просвещения РФ.
Ссылка на все выпуски программы «Наше время или Взрослым вход воспрещен».