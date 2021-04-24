Грязь и дохлые мыши: в Сеть утекли фото из парламента Бельгии

В настоящее время в Брюсселе пытаются понять, кто действительно опубликовал фото
В соцсетях были опубликованы фотографии, сделанные в здании бельгийского парламента: мертвые мыши, свисающие электрические провода, неудобная парковка, пятна на стенах, компьютеры из прошлой эпохи, большие дыры в потолках и стенах, грязные туалеты.
«Здания парламента символизируют состояние страны. Их уже нельзя отремонтировать», - пишут пользователи.
Изображение мертвой мыши ими описывается как «символ нынешней Бельгии».
Публикация вызвала шквал критики не только обычных бельгийцев, но и чиновников. Последние, кстати, засомневались в подлинности снимков.
В Сеть утекли фото из парламента Бельгии
«Согласитесь, подобные фото можно сделать, где угодно, - говорит президент одной из палат парламента Элиан Тиллье. – Уверяю вас, что у нас техобслуживание ведется постоянно. Необходимо найти этого анонима, чтобы он не боялся назвать себя. Но если фотографии действительно сделаны в нашем здании, то надо решать эти проблемы».
Бельгийские журналисты провели расследование и выяснили, что многие из подписчиков таинственных «разоблачителей» близки к одной и националистических партий.
Публикация вызвала шквал критики не только обычных бельгийцев, но и чиновников
В настоящее время в Брюсселе пытаются понять, кто действительно опубликовал фото, и чья личность скрывается под псевдонимом.
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