Грязь и дохлые мыши: в Сеть утекли фото из парламента Бельгии

В настоящее время в Брюсселе пытаются понять, кто действительно опубликовал фото

В соцсетях были опубликованы фотографии, сделанные в здании бельгийского парламента: мертвые мыши, свисающие электрические провода, неудобная парковка, пятна на стенах, компьютеры из прошлой эпохи, большие дыры в потолках и стенах, грязные туалеты.

«Здания парламента символизируют состояние страны. Их уже нельзя отремонтировать», - пишут пользователи.

Изображение мертвой мыши ими описывается как «символ нынешней Бельгии».

Публикация вызвала шквал критики не только обычных бельгийцев, но и чиновников. Последние, кстати, засомневались в подлинности снимков.

В Сеть утекли фото из парламента Бельгии

«Согласитесь, подобные фото можно сделать, где угодно, - говорит президент одной из палат парламента Элиан Тиллье. – Уверяю вас, что у нас техобслуживание ведется постоянно. Необходимо найти этого анонима, чтобы он не боялся назвать себя. Но если фотографии действительно сделаны в нашем здании, то надо решать эти проблемы».

Бельгийские журналисты провели расследование и выяснили, что многие из подписчиков таинственных «разоблачителей» близки к одной и националистических партий.

Публикация вызвала шквал критики не только обычных бельгийцев, но и чиновников

В настоящее время в Брюсселе пытаются понять, кто действительно опубликовал фото, и чья личность скрывается под псевдонимом.

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