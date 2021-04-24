Сделай татуировку и ешь бесплатно: сеть американских ресторанов объявила о странной рекламной акции

Дизайнеры уже разработали несколько эскизов трехцветных рисунков, из которых нужно будет выбрать понравившейся

Свой 40-летний юбилей сеть ресторанов быстрого питания FarmerBoys в Калифорнии решила отметить весьма оригинально: каждого совершеннолетнего клиента, кто сделает татуировку, приуроченную к знаменательной дате, будут кормить гамбургерами бесплатно в течение всего 2021 года.

Акцию поддержал один из местных татуировщиков, который согласился нанести рисунок на тело всем, кто окажется поклонником фастфуда.

Дизайнеры уже разработали несколько эскизов трехцветных рисунков, из которых нужно будет выбрать понравившейся.

- Мы долго думали о нашем юбилее, - рассказал вице-президент и директор по маркетингу сети Ларри Русинко. – Первый наш ресторан был открыт в 1981 году, сейчас наша сеть составляет порядка 100 точек быстрого питания. За эти годы мы многое дали нашим клиентам, так пускай же сейчас они выразят свою любовь к нам.

В акции может участвовать любой желающий.

- Количество участников акции пока неограниченно, - дополнил Русинко. – Сначала мы посмотрим на спрос, а уже потом оценим эффект. Тем, кто желает нас порадовать, может сообщить об этом придя к нам лично или в соцсетях.

Для тех, кто очень хочет проявить свою любовь к компании, но воздерживается от татуировок, есть менее болезненный вариант – нанести временный рисунок, но с ним на год бесплатных бургеров рассчитывать не придется, передает FoxNews.

Обзавестись тату нужно до 21 мая.

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