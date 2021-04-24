Теперь инструктор, он же владелец учебного автомобиля, или садится на заднее сидение, или же ждет на улице Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

С 1 апреля 2021 года в России изменилась практическая часть сдачи экзамена на водительские права. Если раньше ученик доказывал свое умение за рулем под страховкой инструктора, сидящего рядом и готового в любой момент нажать на дублер тормоза, то теперь на месте инструктора должен сидеть сотрудник ГИБДД. Это прописано в административном регламенте МВД.

Причина тому — чтобы инструктор не помогал ученику дублирующими педалями. И теперь инструктор, он же владелец учебного автомобиля, или садится на заднее сидение, или же ждет на улице, молясь святым, чтобы ученик кого-то не задавил.

- А если произойдет ДТП, кто отвечать-то будет? - спрашивает наш читатель Александр. - Ученик ведь еще не получил права. Раньше в подобных случаях отвечал инструктор. Это логично. Если произошло ЧП, значит он плохо подготовил ученика или сам не затормозил вовремя. А теперь рядом будут сидеть инспектора ГИБДД, и они заявляют, что ни за что отвечать не будет. Мол, мы учеников не готовили и за рулем тоже не мы сидим. Получится, что обвинят владельца авто, то есть меня?

А правда, кто ответит за ДТП? Мы задали этот вопрос автоэксперту Андрею Гречаннику. Он уверен, что инструктору, как владельцу машины, волноваться не нужно.

- Автовладельца, максимум, можно признать виновным в допуске к управлению человека без водительских прав, штраф - 20 тысяч, - объясняет Гречанник. – Но сдача экзамена – явно не тот случай. Отвечать должен тот, кто за рулем. Другое дело - кто отремонтирует помятую учебную машину. ГИБДД явно не будет. Ученику тоже не захочется. Следовательно, надо страховать автомобиль по КАСКО или брать расходы по ремонту на себя.

Начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления государственных услуг ГУОБДД МВД России, полковник полиции Николай Гиляков рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что в соответствии с федеральным законом о безопасности дорожного движения и правилами дорожного движения водителем является тот, кто сидит за рулем. Тем самым представитель ГИБДД подтвердил выводы эксперта.

- То есть в случае ДТП виноват будет тот, кто сдает экзамен – кандидат в водители, - сообщил Николай Гиляков. – Он уже прошел обучение и имеет соответствующий документ. Но во время учебной езды (но не экзамена) водителем транспортного средства считается инструктор.

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