Звезды в шоу "Удачные песни": женственная Семенович, исхудавший Виктор Рыбин и экстремальное декольте фаворитки Киркорова

Наталья Сенчукова, Виктор Рыбин и Наталья Гордиенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже год знаменитости ждут возвращения к прежней жизни: гастроли, полные залы, овации и выход на бис. Поэтому большой сборный концерт "Радио Дача" с самыми настоящими, а не виртуальными зрителями стал отдушиной для заскучавших артистов. А еще - возможностью выгулять эффектные наряды и похвастать уцелевшей на карантине фигурой. Кому это удалось, а кто не справился с заданием, "Комсомолка" разобрала вместе с экспертом. Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева не только оценила образы звезд на концерте "Удачные песни", но и дала модные советы на весенне-летний сезон 2021. Что ж, поехали!

Стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Анна Семенович

Анна выбрала правильный силуэт, в соответствии с типажом своей фигуры, и очень грамотно расставила акценты. Открыла зону декольте, раздвинула плечи, не утяжеляя их, - ровно на ширину бедер, и сделав при этом акцент на талии. Так певица приблизила фигуру к гармоничной форме "песочные часы".

Анна выбрала правильный силуэт, в соответствии с типажом своей фигуры Фото: Иван МАКЕЕВ

Стройности добавляет разновеликий подол и его длина в пол, а также небольшой начес в прическе, что вытянуло силуэт вверх. Горизонталь в вырезе горловины, поясе, подоле платья, квадратном мысе обуви и их ремешков - все эти линии смотрятся гармонично. А чтобы горизонтали не сыграли злую шутку и не "раздвинули" фигуру вширь, объемная юбка создала тяжелые вертикальные линии, которые все урегулировали и уравновесили. Удачно подобран и синий цвет платья, который сочетается с белыми украшениями и цветом фуксии обуви. Фуксия поддержана розовым цветом помады, а белый цвет украшений - маникюром. Образ в едином стиле LADY LIKE с акцентом на женственность без намека на вульгарность.

Наталья Гордиенко

Фаворитка Филиппа Киркорова, которую он готовит к выступлению на "Евровидении" от Молдавии, показала маленькое черное платье в современной и ультрамодной интерпретации. Оно просто соткано из модных трендов: акцент на плечи, демонстрация бра. А тренд на разрезики, фрагментарно демонстрирующие обнаженные участки тела "кусочки секса", в данном платье играет главную роль и гармонично поддерживает обнаженные стройные ноги. Они кажутся бесконечными: этому поспособствовала еще и открытая обувь плюс высокий каблук.

Фаворитка Филиппа Киркорова, которую он готовит к выступлению на "Евровидении" от Молдавии, показала маленькое черное платье Фото: Иван МАКЕЕВ

В данном образе - не только в платье, но и в прическе, применен еще один модный тренд - асимметрия и диагональ. Это создает целостность картинки. Здесь платье играет на Наталью, демонстрируя все ее прелести, а не Наталья демонстрирует наряд, - это самое главное.

Филипп Киркоров

Поп-король, как всегда, на стиле! Черно-белое сочетание в весенне-летнем сезоне 2021 считается самым модным, а у Киркорова еще и гармонирует с белым цветом волос и черным цветом бороды, что видимо и легло в идею образа.

Главным черно-белым фаворитом является шахматная клетка, как на брюках Филиппа. А еще более модно сочетать в одном образе один принт, но разного размера, что мы и наблюдаем. Каждая большая белая клетка состоит из маленьких шахматных клеток - это просто ультрамодно!

Поп-король, как всегда, на стиле! Фото: Иван МАКЕЕВ

Черная кожаная куртка Филиппа Бедросовича не менее модная, чем брюки. Во-первых, накладные карманы являются одним из самых актуальных микро-трендов, а во вторых, карманы имитируют сумочки, из-за чего создается впечатление, что в образе одновременно присутствует три сумки вместе с его поясной сумкой, надетой через плечо. Носить несколько сумочек одновременно - это самая современная тенденция. Так что образ Филиппа Киркорова модный и по стилю, и по цвету, и по деталям, а также находится в абсолютной гармонии с ним.

Анита Цой

Певица выглядит ярко, броско, женственно и сексуально. Видна рука стилиста, либо Анита сама "держит руку на пульсе" тонкостей стиля и модных трендов. Весь образ работает на артистку и все выстроено логически, с учетом особенностей ее фигуры и персонального стиля.

Важную роль в платье играет бахрома, которая вытягивает и дробит силуэт, добавляя стройности. А кроме того, бахрома и пайетки держат лидирующие позиции на модном пьедестале уже не первый сезон. Глубокий V-образный вырез горловины визуально удлиняет шею с намеком на сексуальность, но не переходит грань вульгарности. В едином ритме со сниспадающей бахромой находятся распущенные волосы, которые красиво обрамляют лицо.

Видна рука стилиста, либо Анита сама "держит руку на пульсе" тонкостей стиля и модных трендов Фото: Иван МАКЕЕВ

На обуви хочу остановиться отдельно. Наш глаз и визуальное восприятие так устроены, что подбородок и нос обуви воспринимаются вместе, поэтому нос обуви надо подбирать с учетом формы подбородка. У Аниты круглое лицо и обувь подобрана стилистически грамотно, а модного градуса туфелькам добавили многочисленные ремешки. Особый респект золотому блеску, который делает Аниту похожей на солнце и гармонично сочетается с рыжим цветом волос и с теплым колоритом внешности. В гламурном стиле важно не только блестеть, но и блистать, и певице это удалось!

Валерия

Геометрия и объем легли в основу образа певицы, в нем просматриваются нотки футуристического стиля. Если разбирать детально, то каждая вещь в тренде.

В таком образе Валерия, скорее, может прогуливаться по городу в дневное время Фото: Иван МАКЕЕВ

Брючные костюмы по прежнему в фаворитах, особенно с объемными пиджаками без рукавов. И дамы астенического телосложения, как правило, носят их, не застегивая, а на запах, под ремень. На пике моды и корсеты, так что ремень корсетного стиля не просто так в данном аутфите. Даже разрез на ремне повторяет собой V-образный вырез жакета. Диагональные линии - это линии движения, и они всегда придают жизни, а ощущение рванности на ремне добавляет драйва. Валерия в таких образах смотрится органично, все очень грамотно и увязано между собой. Четкие линии поддержаны прической, а округлая форма обуви поддержала форму лица.

Единственный минус - не чувствуется праздника. В таком образе Валерия, скорее, может прогуливаться по городу в дневное время.

Артик и Асти

По стилю образов не скажешь, что этот дуэт вместе: каждый сам по себе. Асти (настоящее имя Анна Дзюба. - Ред.) предпочла гламурный стиль, а Артик (Артем Умрихин. - Ред.) - street-style. При этом его образ получился более модным. На певце - модная объемная рубашка из денима с накладными нагрудными карманами, которая надета в актуальной тенденции вторым слоем вместо куртки или пиджака. В цветовом комбинировании черного, серого и белого нет ничего лишнего, но допущен главный промах - неуместность. В основе любого образа всегда лежит ситуативность: куда и для чего? А уличный стиль на празднике выглядит неуместно.

По стилю образов не скажешь, что этот дуэт вместе Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот гламурный стиль Асти как раз отвечает формату мероприятия, но все портит давно вышедший из моды фасон платья "в облипочку", не спасает даже модный вырез на груди и праздничный глитер. Как говорил французский модельер Юбер де Живанши, "платье должно следовать за женским телом, а не формы тела укладываться в очертания платья".

Жасмин

Певица создала “total black” образ в стиле "элегантный шик", который выстраивается на основе классики и элегантности, но с применением модных тенденций. Модного градуса классическому фасону ее тренча добавляет перфорация, а точнее имитация под сетку, которая в весенне-летнем сезоне 2021 просто на пике популярности.

Жасмин создала “total black” образ в стиле "элегантный шик" Фото: Иван МАКЕЕВ

За вечерний лоск отвечает глянцевая фактура. Тему элегантного шика поддерживают остроносые блестящие черные лодочки. А черный цвет добавляет роскоши всему образу, эффектно подчеркивая контраст между темной тканью и светлой кожей. Черный идеален для statement - аксессуаров и красной помады, что тоже сыграло роль в образе Жасмин.

"Фабрика"

Цветная кожа в главных фаворитах этой весны, а если еще она с теснением под рептилию, то это самый шик! У девушек из группы "Фабрика" актуальные тренчи не только по фактуре, но и по цвету, поскольку оранжевый - один из самых модных в палитре весенне-летнего сезона 2021, по мнению экспертов Пантон (компания из США, признанный во всём мире эксперт в сфере колористики. - Ред.).

У девушек из группы "Фабрика" актуальные тренчи не только по фактуре, но и по цвету Фото: Иван Макеев

Самая главная модная тенденция, на которой выстраиваются тренды - контраст и сочетание несочетаемого. И эффекта образам "фабриканток" добавило сочетание женственности и сексуальности с классикой и мужским стилем (ведь тренч - производная мужской одежды). Инь и Ян в "одном флаконе": эта игра контрастов всегда работает безотказно и придает образу особый шарм, а прикрытая нагота притягивает взор сильнее, нежели откровенная. Девушки правильно не стали застегивать тренчи, а запахнули их и закрепили поясом, обозначив роль накидки в образе.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Стильный дуэт. И опять мы наблюдаем модную тенденцию контраста. Наталья сделала акцент на модных деталях: в блузке - на объемных "епископских" рукавах, а в брюках - на боковых разрезах в сочетании с лампасами. Эти праздничные лампасы из крупных страз, которые поддержаны серебристой обувью, играют важную роль: без них черный монохром с наглухо застегнутым верхом мог бы сыграть с певицей злую шутку.

Стильный дуэт. И опять мы наблюдаем модную тенденцию контраста Фото: Иван Макеев

Я понимаю, что кулон на черной ленте подбирался в поддержку античного принта Versace на рубашке Виктора, но это украшение маловато для придания праздника верхней части образа. Виктор выглядит более празднично в ярко-принтованной рубашке в стиле "спорт шик", который обозначили кроссовки и бейсболка. Наталья поддержала этот стиль лампасами на брюках, но все равно ее образ кажется незаконченным.

Марина Федункив

Стиль "спорт шик", конечно, в модных фаворитах, но не нужно путать его со спортивным стилем. Слово шик - не пустой звук, оно означает - шикарно, качественно, празднично. А Марина облачилась в удобную спортивную одежду, но с леопардовым принтом, который не спас, а усугубил ситуацию. Облачаясь в леопардовый принт, нужно помнить, что он опасен очень тонкой гранью между шиком и безвкусицей.

Стиль "спорт шик", конечно, в модных фаворитах, но не нужно путать его со спортивным стилем Фото: Иван МАКЕЕВ

Природа - лучший стилист и колорист, и прежде чем что-то примерить на себя, понаблюдайте, в каком виде это живет в естественной природе. Леопард - хищное животное, грациозное... Насколько вы ассоциируетесь по характеру и грациозности с данным хищником, настолько и можете в него облачаться. Плюс ко всему, леопардовый принт требует контраста в макияже. Мода сейчас имеет такое количество трендов, что каждый может выбрать что-то свое, но почему-то людей тянет на противоположное.

Слава

Модный элегантный аутфит в минималистической манере, где собраны несколько трендов и даже применен многослой. Рубашка надета вторым слоем, что сейчас очень актуально, цветочный принт. Ноги визуально удлиненны за счет остроносых туфель в цвет брюк. Цвет волос и макияж гармонично сочетаются с черным цветом в одежде, а цвет губ повторяет цвет принта на рубашке.

Все элегантно и сдержанно, но не хватает праздника. Создавая образ, надо помнить не только про тело, но и про характер. Певица Слава энергетически мощнее и многограннее созданного образа, поэтому на ее фоне он выглядит обыденным, словно артистка вышла погулять.

Все элегантно и сдержанно, но не хватает праздника Фото: Иван МАКЕЕВ

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