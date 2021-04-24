Как сделать шашлыки полезной пищей

Доктор Павлова объясняет как улучшить свое здоровье и не бояться старости

Вне зависимости от того, рады ли вы свалившимся на нас майским праздникам или не очень, одно неизменно: шашлыки есть придется!

Это традиция, не нами заведено, не нам и отменять.

Но как быть с постулатом здорового питания, что жареное вредно?

Увы, жареное вредно. И это не изменить.

Но есть нюансы.

Я уже не раз писала на своем телеграм-канале @doctorPavlova, что один из главных факторов старения – накопление конечных продуктов гликирования (КПГ). Это продукт реакции Майяра: химической реакции между углеводами и аминокислотами, которые находятся в белке.

Реакция Майяра – это совершенно естественный процесс, который происходит и в нашем организме при обычной температуре тела. Конечно, на мангале гораздо быстрее и интенсивнее.

Конечный продукт гликирования – это поджаристая корочка, не зря эту реакцию называют «вкусной». Я, например, все «румяное» убираю из пищи, тщательно обрезаю «угольки» и т.д.

В нашем организме есть естественная защита от КПГ. В среднем человек может безболезненно для себя переработать примерно 15 тысяч единиц КПГ. Все, что выше этого – портит наше здоровье, ускоряет старение.

Вот, например, воспетый в американских сериалах жареный бекон – это просто бомба с продуктами КПГ. В 100 граммах такой поджарки – более 90 тысяч КПГ, 6 дневных норм! А если его просто приготовить в микроволновке, то количество КПГ снизится ровно в 10 раз!

В сосиске, просто вареной в воде – КПГ много, более 7 тысяч. А в жареной – уже более 11 тысяч.

Я прикладываю таблицы, сколько КПГ в мясе при разных способах готовки.

КПГ в говядине

КПГ в свинине

КПГ в птице

КПГ в баранине

КПГ в рыбе

Подсчет конечных продуктов гликирования в ежедневной рутине – дело достаточно сложное и муторное. Продукты взаимодействуют друг с другом, усиливая и подгоняя реакцию Майяра. И – и это самое интересное – уменьшая ее!

Есть научные свидетельства, что производство КПГ очень сильно снижает, если мясо перед готовкой выдержано в лимонном или любом другом цитрусовом соке. Причем эффект начинает чувствоваться уже при 10-минутном маринаде.

Также есть приправы, доказанно снижающие вред от КПГ. Вот они:

- шалфей,

- майоран,

- эстрагон,

- розмарин,

- гвоздика,

- душистый перец,

- корица,

- куркума.

Я не уверена, что все эти пряности годятся для классического шашлыка, но в целом для готовки мяса на огне очень и очень.

В качестве гарнира лучше всего отварная брокколи – в ней содержится мощное онкопротекторное вещество сульфорафан, также помогающее справляться с КПГ.

ОТ РЕДАКЦИИ

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Издательство «Комсомольская правда» выпустила книгу доктора Павловой, написанную в соавторстве с журналистом «Комсомолки» Олесей Носовой

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