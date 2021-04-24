Губернатором Калифорнии впервые может стать трансгендер

Ожидается, что выборы состоятся до конца этого года, а Дженнер представит на них Республиканскую партию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая олимпийская чемпионка и звезда реалити-шоу Кейтлин Дженнер объявила о том, что намерена составить конкуренцию действующему губернатору Калифорнии Гевину Ньюсому.

Жители этого штата набрали необходимые 2 млн. подписей для того, чтобы попытаться объявить досрочные выборы и сместить Ньюсома.

Ожидается, что выборы состоятся до конца этого года, а Дженнер представит на них Республиканскую партию.

Дженнер до 2015 года была мужчиной по имени Брюс – олимпийским чемпионом по десятиборью и отчимом Ким Кардашьян. В составе звездной семьи она также является участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

В 2015 году Дженнер заявила о том, что является трансгендерной женщиной. Она прошла некоторые хирургические процедуры косметологического толка, оставив на потом дальнейшее вмешательство врачей.

71-летняя Дженнер всегда выступала за республиканцев, но от поддержки Дональда Трампа отказалась из-за того, что он, будучи президентом, запретил трансгендерам служить в армии и отменил некоторые послабления для студентов-трансгендеров.

Действующего губернатора Калифорнии она критикует за чрезмерно жесткие коронавирусные ограничения и высокие налоги.