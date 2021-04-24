«Пережила самый ужасный шок в жизни»: Виктория Боня рассказала о романе с экс-женихом Шараповой Григором Димитровым

Боня и Димитров встречались почти год, их роман начался в 2019 году. Фото: Инстаграм.

За болгарским теннисистом Григором Димитровым давно тянется шлейф романов с самыми известными девушками планеты. Григор встречался со звездой тенниса Сереной Уильямс и чуть не женился на ее коллеге по корту Марии Шараповой. Затем четыре года был в отношениях с американской певицей Николь Шерзингер. Летом 2019 года Григор закрутил тайный роман с российской телеведущей Викторией Боней, они встречались почти год.

Для спортсмена с репутацией большого бабника эти отношения наверняка были просто одним из эпизодов в его богатой личной жизни. Виктория же отнеслась к их роману очень серьезно. Она испытывала к Димитрову искренние чувства. Спустя год после расставания модель все еще говорит о нем со слезами на глазах. В интервью на платформе Premier Боня рассказала об их романе и болезненном расставании.

Как и Боня, Григор Димитров сейчас живет в Монако. Их познакомили общие друзья. Вика была старше теннисиста на 12 лет, но это не помешало их отношениям. Симпатичный болгарин свел Викторию с ума своим обаянием.

Вику и Григора познакомили общие друзья в Монако. Фото: кадр видео.

- Мне казалось, что он идеальный. Это был человек, которого мне хотелось всегда обнимать. Что-то в нем было магнетически притягательное. Он всегда улыбался. Я хотела верить, что эта улыбка искренняя, настоящая. Начала культивировать в нем те качества, которых в нем нет, - рассказала Виктория.

Спустя восемь месяцев отношений между телеведущей и спортсменом произошел серьезный разговор.

- В какой-то момент я сказала ему, что хочу семью и детей. Мне 41 год, и это как раз тот возраст, когда я еще могу родить второго ребенка. И он сказал, что тоже хочет и готов. А через месяц я узнала, что он встречается с другой девушкой, - призналась Боня.

Боня призналась, что мечтала выйти за Димитрова замуж и родить ему детей. Фото: кадр видео.

Соперницей оказала дочь российского олигарха Эльдара Османова, тоже живущая в Монако. Узнав, что Григор встречается с Лолитой Османовой, Виктория была в шоке от предательства бойфренда.

- Тогда я пережила самый ужасный шок в жизни. Предательство большими буквами, в большом объеме. Но я сказала себе: если эти двое обрели счастье благодаря тому, что я пережила несчастье, то дай Бог им на века всего наилучшего, - рассказала Боня.

За болгарским теннисистом Григором Димитровым давно тянется шлейф романов с самыми известными девушками планеты. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что Димитров встречается с 25-летней Лолитой Османовой, появились в российских спортивных СМИ в октябре прошлого года. Несмотря на довольно молодой возраст, Лолита уже успела побывать замужем и пережить развод.

Слухи о том, что Димитров встречается с 25-летней Лолитой Османовой, появились в российских спортивных СМИ в октябре прошлого года. Фото: Инстаграм.

В 2017 году ее свадьба наделала много шума. Дочь Эльдара Османова, совладельца ЗАО "Межрегионсоюзэнерго", вышла замуж за Гаспара Авдоляна – сына олигарха Альберта Авдоляна, инвестора и акционера Yota. Их бракосочетание прошло в Лос-Анджелесе, в театре Dolby - том самом, где каждый год проходит церемония вручения «Оскар». На свадьбе выступали Леди Гага, Светлана Лобода, Николай Басков и Стас Михайлов. Ведущими праздничного банкета стали Ксения Собчак и Андрей Малахов, которых привезли в США на частном самолете. По слухам, Эльдар Османов и Альберт Авдолян потратили на свадьбу детей около 600 миллионов рублей (10 миллионов долларов по курсу 2017 года). А спустя два года Гаспар и Лолита развелись из-за бизнес-конфликта своих отцов.