Российские ученые разработали новые вакцины от аллергии на кошек: что о них известно

Многочисленные исследования показали, что при аллергии на кошку можно получить обострения при контакте с человеком, у которого живет животное Фото: Shutterstock

Параллельно с пандемией ковида на Земле идет еще одна, начавшаяся гораздо раньше и, увы, набирающая силу. Речь - об аллергических болезнях. По данным мировой статистики разными видами аллергии сегодня страдает не менее 20-23% населения Земли. По прогнозам цифра будет только расти. К счастью, есть прогресс и в разработках для борьбы с напастью века. О достижениях отечественных ученых и совместных российско-зарубежных проектах рассказали исследователи Института иммунологии ФМБА России и Сеченовского университета.

САМЫЕ АГРЕССИВНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ

- Около 20% жителей Москвы и Подмосковья имеют сенсибилизацию (то есть чувствительны. - Ред.) к аллергенам кошек, - говорит заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов. - Клинически это проявляется в виде заложенности носа, кашля, затруднения дыхания, слезотечения. Может быть кожный зуд, сухость, сыпь. Основная опасность в том, что аллергены кошки очень агрессивны. Симптомы могут развиваться молниеносно, что особенно опасно в случае бронхиальной астмы.

Даже расставание с любимым питомцем не всегда решает проблему, предупреждает академик Караулов. «Многочисленные исследования показали, что при аллергии на кошку можно получить обострения при контакте с человеком, у которого живет животное. Или при посещении общественных мест, куда шерсть и эпидермис (чешуйки кожи. - Ред.) попадают с одежды владельцев кошек».

Конечно, есть немало лекарств для снятия симптомов аллергии, но они не решают проблему долгосрочно. В идеале нужна коррекция первопричины - такой подход позволяет избавить от заболевания и пожизненного приема таблеток, говорят специалисты.

АНТИТЕЛА-СПАСИТЕЛИ

Еще с 50-х годов прошлого века врачи начали применять АСИТ - аллерген-специфическую иммунотерапию, напоминает Александр Караулов. Суть в том, что пациенту под контролем врача вводят аллерген нарастающими дозами. По аналогии с обычными прививками после АСИТ в организме образуются особые антитела с аллерген-связывающей активностью. Они блокируют каскад опасных реакций, связанных с аллергическим воспалением, поясняет эксперт.

Сегодня такой метод хорошо отработан, им владеет большинство аллергологов, отмечает врач. Однако наряду с плюсами АСИТ имеет свои недостатки. Чтобы достигнуть эффекта, обычно требуется до 100 инъекций в течение 3-5 лет. Кроме того, АСИТ на сегодня эффективна против ограниченного круга аллергенов. В их число входит пыльца растений, клещи-дерматофаги и другие. Против кошачьих аллергенов терапия срабатывает далеко не всегда.

- Новый подход позволяет лечить аллергию на кошек гораздо более эффективно, - говорит академик Караулов. По его словам, исследователи определили 8 основных аллергенов - белков кошки, к которым чувствительны жители России. Затем в лаборатории создали генно-инженерные копии ключевых фрагментов, «виновных» в запуске бурных реакций на пушистых любимцев. При введении препарата организм на небольших дозах «учится» реагировать на встречу с аллергеном выработкой спасительных антител. То есть таких, которые в дальнейшем не позволят иммунитету запустить каскад мучительных аллергических реакций.

- Уже сконструированы вакцины-кандидаты, и мы перешли к стадии доклинических испытаний, - рассказал Александр Караулов. Ожидается, что если все пойдет по плану, препарат может стать доступен пациентам в течение ближайших 3-5 лет или даже быстрее.

СПРАВКА «КП»

Зеркальная лаборатория

Новая вакцина разработана в рамках совместного российско-австрийского проекта «Cat project. Mirror laboratory.» («Кошачий проект. Зеркальная лаборатория», англ.). Работа идет зеркально: в Москве в Сеченовском университете и одновременно в Венском медицинском университете. С московской стороны командой руководит академик РАН Александр Караулов, с венской — профессор Рудольф Валента.

Созданная платформа позволит в дальнейшем конструировать вакцины от аллергии не только на кошек, но и на другие объекты, обнадеживают специалисты.

НЕ МУЧИТЬСЯ ПРИ ЦВЕТЕНИИ БЕРЕЗЫ И СПОКОЙНО ЕСТЬ ЯБЛОКИ С АРАХИСОМ

Еще одна вакцина от аллергии разработана в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).

- Мы взяли за основу ту же платформу, о которой рассказал академик Караулов, - поясняет заведующий лабораторией клинической фармакологии института, доктор фармацевтических наук Валерий Смирнов. - Но в качестве целевого выбран аллерген березы. В то же время известно, что реакция на это растение очень часто пересекается с пищевыми аллергиями: на яблоко, арахис, сою. Поэтому мы рассчитываем, что разработанная вакцина будет также работать против этих аллергенов.

В целом прививки нового поколения, то есть генно-инженерные (АСИТ основана на природных аллергенах), не только более эффективны, но и, безусловно, окажутся куда комфортнее для пациентов, отмечает эксперт. Если прежде требовалось до сотни инъекций, то при новом подходе достаточно будет всего 5 введений препарата. Это позволит запустить выработку антител, необходимых для блокировки аллергических реакций, рассказал Валерий Смирнов.

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Маска: когда может помочь аллергику и в каком случае есть угроза приступа

В нашей стране сейчас действует противоэпидемическое правило об обязательном ношении масок в общественных закрытых помещениях. Аллергикам же в сезон пыления растений нередко советуют надевать защитную повязку и на улице.

- Безусловно, это поможет снизить количество аллергенов, попадающих на слизистые, механическим, барьерным путем, - подтверждает заведующий лабораторией Института иммунологии ФМБА Валерий Смирнов. - Однако, если человек не будет соблюдать правило о регулярной замене маски, останется в одной и той же на улице в течение всего дня, то защитная повязка накопит на себе всевозможную пыльцу, аллергены. И станет источником повышенной опасности - пациент будет еще больше взаимодействовать со своим аллергеном.

Людям, страдающим аллергией, в сезон активного пыления растений при нахождении на улице рекомендуется менять маски не реже, чем через каждые полтора-два часа.