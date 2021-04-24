Катя Лель — про контакт с инопланетянами: «Голубоглазый блондин высокого роста взял меня за руку и спросил — ну что, ты готова?»

Лель выложила все начистоту — и про клонов на других планетах, и про Высшее Я, и про дар лечить людей

Похоже, пришельцы никак не хотят оставлять нашу планету в покое. Стоило вернуться в реальность «инопланетянке» Жанне Агузаровой, ее место тут же заняла Катя Лель. Певица, прославившаяся во времена работы с Максимом Фадеевым («Джага-джага», «Муси-пуси», «Мой мармеладный»), давно перестала выпускать хиты, поэтому решила длить славу необычным способом: последние годы Катя активно развивает идею личного контакта с инопланетянами. В полуторачасовом интервью ютуб-блогу «Алена, блин!» история достигла апогея: Лель выложила все начистоту — и про клонов на других планетах, и про Высшее Я, и про дар лечить людей.

ПРО КЛОНОВ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ

«У каждого человека есть «Высшее Я». В любой момент мы будем выходить на связь с Высшим Я. Захотел в любой момент, щелкнул пальцами: «Мое Высшее Я, привет! Скажи мне, пожалуйста». И оно тебя слышит в любой момент. Когда ты осознанно и высоко находишься в вибрациях света и любви, можешь вступать в диалог с Высшим Я. Оно и сказало мне, что есть контактеры, которые будут выходить на связь. Это ченнелеры — они имеют контакт с высшими цивилизациями, через них доступна информация, недоступная любому человеку, живущему на Земле. Я в определенной степени тоже контактер, и знаю, что это [умение] со временем будет усиливаться все больше и больше. Контактеры и сказали мне, что у меня есть два клона, и зубы, которые были у меня взяты (певица утверждает, что в 1990 году в Нальчике у нее произошла встреча с представителями внеземных цивилизаций, которые изъяли ее зубной материал — Авт.) в качестве ДНК. И у меня есть два клона — на разных планетах — внешность идентична моей. Мне их описывали»

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ПРО КОНТАКТ С ПРИШЕЛЬЦАМИ

«Мне было 16 лет. Мы всей семьей находились дома. Мы смеялись, пили кофе, я рассказывала анекдоты. Было лето — 9 июня 1990 года. Произошло яркое свечение. Все обратили внимание и не поняли, что это. Мама пошла к светильнику, чтобы прибавить свет в комнате и рассмотреть, что за окном. И когда все исчезло, я поняла, что все на меня уставились. Кто-то заставил посмотреть меня на часы: 21-35. Все смотрели на меня очень испуганно, то есть что-то произошло. Я стала разбираться в своих мыслях, а сестра говорит: «Открой свой рот. У тебя нет зуба». То есть ей оставили эту информацию — я бы и не знала. Это были не ее мысли. И когда она заставила меня открыть рот, я подошла к зеркалу и не поверила своим глазам. Произошел как будто стоп-кадр. Всех «вырубило», всё зависло. Однозначно меня забирали ТУДА и вытаскивали эти зубы. Крови не было, раны затянулись»

ПРО КОРАБЛЬ ИНОПЛАНЕТЯН

«Когда я оказалась у них в корабле, спустя девять дней после первого контакта, когда я впервые смогла нормально спать. Это было 18 июня 1990 года. Я уснула. И вдруг увидела себя четко на корабле инопланетян: светящийся пол, сижу в кожаном кресле черно-коричневого цвета, передо мной еще три кресла. Слышу голоса. Они стали выходить со мной на контакт, голоса я узнала. Первая мысль: «Где я?». Состояние очень заторможенное. Нельзя было поднимать головы. Вижу мужские ботинки коричневого цвета. И тут спокойно он взял меня за руку. Инопланетянин. Симпатичный, светлые волосы, голубые глаза, высокого роста и в кожаных ботинках. И спрашивает: «Ну что, Катя, ты готова?». Я спросила: «К чему?». А он ответил: «Разве мы тебя недостаточно подготовили?». И тут пошли кадры, нарезки из снов. Все вещие сны, которые у меня были. То есть посылы в виде вещих снов шли. Они хотели меня забрать, но я сказала, что мне нужно еще много песен спеть. Сделать для людей много полезного и доброго. И он сказал: «Хорошо, я дам тебе еще время, но вернусь за тобой».

Катя активно развивает идею личного контакта с инопланетянами

ПРО ДАР

«У меня стала появляться сильная энергия в руках. Безумная! Руки стали краснеть, гореть, я не понимала, почему так. Вдруг стали приходить люди, которые начали просить: «Помоги мне». Например, подружка Вика, у которой в 16 лет обнаружили тромбофлебит. Дядя, у которого было защемление нерва. И я сказала: «Я не умею!». А они говорят: «Неважно, просто поводи руками». Не поверишь, все симптомы и заболевания исчезли. Тогда я сказала, что не хочу и не знаю, как этим пользоваться. Мне нужна пауза. Прошло 30 лет, и вот в прошлом году мой костюмер упала с велосипеда и травмировала плечо — оно фактически оторвалось от руки. Надо было вкручивать три шурупа и вшивать капсулу, сложнейшая операция! Мне стало ее так жалко, что я сказала: «Ничего не обещаю, но давай попробуем». И четыре-пять раз поводила руками с молитвой «Отче наш» и сообщила, что на 70% она уже здорова. Девочка не поверила. И после снимка врачи ей сказали, что наросла плацента, соединяющая плечо и руку. Операция больше не нужна»

ПРО РЕПТИЛОИДОВ

«Я верю в то, что английская королевская семья — гибридные рептилоиды [как полагает конспиролог Дэвид Айк], это доказывается учеными и чем дальше, тем больше [подобное] будет всплывать на поверхность. Нам дадут это понять Высшие силы света.

Есть ли такие персонажи в российском шоу-бизнесе? Я стала обращать на них внимание, хотя старалась не замечать, понимая, что в человеке есть и добро, и зло. Не надо разделять людей на плохих и хороших. Бывает так, что человек живет и не знает, что он [гибрид]. Но кто захочет знать правду — узнает, какой расы, какого скрещивания. Его приведет к ней разными путями»

ПРО ТАРЕЛКИ ВОЗЛЕ ДОМА

«Иногда меня будят, подводят ко окну, и я их вижу. Даже снимаю на телефон. Кто будит? Сила, которая постоянно ощущается рядом»