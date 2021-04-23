Неудачный ремейк, политика и чужая ширинка: худшие актеры и фильмы «Золотой малины» 2021

«Худшей актрисой» назвали Кейт Хайдсон. Фото: кадр из фильма

За сутки до «Оскара» по традиции объявили победителей «Золотой малины». Эту антинаграду за худшие достижения в киноиндустрии вручают уже 40 лет. Лауреаты чаще всего отказываются даже от курьерской доставки награды – пластиковой ягоды малины, покрытой золотистой краской. Стоит такая «малинка» меньше $5. Жюри голосует онлайн. В 2021-м году худших назвали в девяти номинациях. Десятую учредили специальную – 2020-й год назвали «худшим календарным годом за всю историю». А вот на остальные номинации пандемия не повлияла – исключительно оценки зрителей и жюри.

Сиа стала «Худшим режиссером». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего «Золотых малин» досталось фильму «Мьюзик», который сняла певица и автор песен Сиа. Картину критиковали за то, что неверно показали нюансы жизни особенных людей. Сиа стала «Худшим режиссером». «Худшей актрисой» назвали Кейт Хайдсон. 42-летняя Хайдсон в прошлом обладательница «Золотого глобуса» сыграла в «Мьюзик» бывшую наркоманку, которая после смерти бабушки становится опекуншей своей сестры с расстройством аутистического спектра. Еще одна «малина» досталась «Худшей актрисе второго плана» 18-летней Мэдди Зиглер – она сыграла саму Мьюзик, главную героиню фильма.

Больше всего обсуждают «Золотую малину» «Худшему актеру второго плана» - она оказалась с политическим оттенком. Премия досталась 76-летнему Рудольфу Джулиани - экс-мэру Нью-Йорка и адвокату Дональда Трампа. Политик и юрист появился в роли самого себя в фильме «Борат 2». После выхода фильма случился скандал. В фильме Джулиани предстает в такой сцене: он дает интервью дочери Бората, которая выдает себя за журналистку. После беседы журналистка позвала Джулиани выпить в номер. Сидя на кровати, он похлопывает девушку по спине со словами: «Вы можете дать мне свой номер телефона и свой адрес». Журналистка пытается вытащить у Рудольфа микрофон, кажется, что он кладет руку себе в штаны… Вдруг в комнату врывается Саша Барон Коэн в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет, она слишком стара для вас!» Джулиани рассказал позже, что его скомпрометировали – он не знал, что снимается кино, его просто обманули, позвав на запись интервью. Адвокат думал, что дает настоящее интервью о том, как администрация Трампа справляется с пандемией коронавируса. А потом он просто заправил в штаны рубашку, после того как с него сняли микрофон. «Не знаю, были ли эти кадры добавлены, обработаны или что-то еще!»- негодовал Джулиани. Адвокат узнал комика в гриме, когда тот ворвался в гостиничный номер и даже вызывал полицию, но никого не арестовали. Адвокат Трампа негодовал долго: писал в twitter, что эпизод «полностью сфабрикован». Джулиани считает: его подставили, спровоцировали людей не доверять ему. И даже называет причину - у него был компромат на Джо Байдена, а предвыборная президентская борьба в США была в разгаре во время съемок: «Этот фильм показали разным людям в Голливуде еще в июле и августе. Все в Голливуде меня ненавидят! Для людей в Голливуде я дьявол!»

А теперь еще и две «Золотые малины» окончательно убедят Джулиани в коварстве кинематографического искусства. «Худшая экранная постановка» - это Джулиани и его ширинка в «Борат 2».

Больше всего обсуждают «Золотую малину» «Худшему актеру второго плана» - она оказалась с политическим оттенком. Премия досталась 76-летнему Рудольфу Джулиани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Худший фильм» - «Абсолютное доказательство». Это - документальный проект бизнесмена и республиканца Майка Линделла. В фильме убеждают, что Дональд Трамп не смог переизбраться на второй срок, так как результаты президентских выборов 2020-го года были сфальсифицированы.

«Худший актер» - Майкл Линделл из «Абсолютного доказательства».

«Худший сценарий» - «365 дней». Именно эта эротическая драма в прошлом году стала одним из самых популярных фильмов у подписчиков Netflix. В этом фильме польских режиссеров много смелых сцен секса, критики сравнивали его с картиной «Пятьдесят оттенков серого». Сюжет незамысловатый - бизнес-леди с друзьями и женихом отправляется из Варшавы на Сицилию, чтобы отметить день рождения. В Италии ее похищает брутальный, но жестокий главарь преступной группировки.

«Худший ремейк» - «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Этот ремейк одноименного фильма 1967-го года вошел в десятку самых кассовых фильмов в мире в минувшем году. Вот тут точно никакой злободневной политики - ветеринар Дулиттл, понимающий язык зверей и птиц, оправляется в опасное путешествие за лекарством для больной королевы Виктории.