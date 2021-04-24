Александр Петров вынес апостольский крест

Кадр из фильма «Милая Болгария»

Действие прихотливой экранизации Алексеем Федорченко повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца» разворачивается параллельно в двух временных пластах. Во время Великой Отечественной, когда в эвакуацию в город Алма-Ата прибывает молодой биолог Леонид, намеревающийся продолжить тщетные усилия своего отца по выведения сорта яблок «Милая Болгария». И в дореволюционные и постреволюционные годы - именно в это время жил писатель Курочкин, чьи рукописи биолог находит в печи своей комнаты в коммунальной квартире. За образом Курочкина, бесследно перемолотого советской репрессивной машиной, скрывается сам Зощенко - нашему кино давно пора рассказать о трагической судьбе этого считающегося большим весельчаком писателя. Но элегическая часть фильма растворена в формализме - полиэкранное изображение оживляет в памяти ныне почти забытые усилия Питера Гринуэя 1990-х и нулевых годов. Полна синефильских отсылок и алма-атинская часть фильма: биолог проживает в одной квартире с режиссером, отдаленно напоминающим самодеятельно-пародийную версию Сергея Эйзенштейна, снимавшего в то время «Ивана Грозного». «Милой Болгарии» уготована долгая жизнь: этот многослойный, наваристый фильм можно будет пересматривать не раз и не два.

Еще одно историческое полотно, «Чрево моря» испанца Агусти Вилларонги - театрализованное представление по выспреннему тексту итальянца Алессандро Баррико, написанному по мотивам реальной истории, что имела место в начале XIX века, когда потерпел крушение огромный корабль и немногие оставшиеся в живых на маленьком плоту вынуждены были убивать и в прямом смысле жрать друг друга. Литературный текст, извергаемый двумя противостоящими друг другу протагонистами, режиссёр сталкивает с кадрами современных гуманитарных катастроф, когда на морях гибнут сотни нелегальных мигрантов - такое решение лишь подчеркивает искусственный характер конструкции.

Кадр из фильма «Человек Божий»

Греческая драма Елены Попович «Человек Божий», достойная показа на Пасху по одному из каналов отечественного ТВ, рисует героическую жизнь монаха Нектария, ныне признанного святым, а во время своей земной жизни претерпевшего массу лишений из-за своей кротости. Он наказывал себя, если что-то противоправное совершали его ученики, он брал на себя всю ответственность, но это сильно не нравилось не достойным его мизинца церковным начальникам, которые порочили старца, возводили на него клевету, осуждали, выгоняли из родных мест. Претерпев все, старец на грани смерти в последнем рывке исцеляет от всех болезней Микки Рурка, вернувшего себе звание короля трэша. Александр Петров достойно несет крест не самой выигрышной роли своей жизни - главного апостола святого старца, во всем и всегда его поддерживавшего. Но главное достоинство фильма - исполнитель главной роли Арис Серветалис, вероятно, главный актер греческой новой волны, солирующий и в фильме «Яблоки», который также в программе ММКФ.