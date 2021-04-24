«Дочке вообще не помогает»: Оставшийся без денег сын миллиардера Алекс Смерфит хотел, чтобы Боня платила ему алименты

Виктория Боня и Алекс Смерфит разошлись четыре года назад. Фото: Инстаграм.

Виктория Боня разошлась с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом четыре года назад. Бывшие гражданские супруги воспитывают 9-летнюю дочку Анджелину-Летицию. 41-летняя телеведущая пыталась обосноваться в Лондоне, но потом решила переехать в Монако, где живет ее экс-супруг, чтобы дочь могла чаще видеться с отцом. В Монте-Карло Боня арендует просторную квартиру с большой террасой и видом на Средиземное море. Многие уверены, что Боня живет в Монако за счет Алекса и его состоятельной семьи. Однако Виктория уверяет, что это не так.

В интервью на платформе Premier Боня рассказала, что тратит на жизнь в Монако около двух миллионов рублей в месяц.

- Конечно, жить в Монако недешево. Это дорого. Если посчитать на рубли, самые минимальные расходы с квартирой, с няней, с едой, - это около двух миллионов рублей в месяц. И эти деньги я зарабатываю сама, - рассказала Боня. - Когда мы расстались с моим бывшим мужем, он сказал: «Я смогу тебе оплачивать квартиру первые полгода. Дальше ты должна будешь сама снимать жилье. Ты сама должна будешь оплачивать все счета. Я буду оплачивать только няню для дочки». И вот с того момента, как мы расстались, я живу полностью на свои деньги.

Боня намекнула, что в последнее время финансовые дела ее экс-супруга пришли в полный упадок. Алекс практически перестал помогать им деньгами.

- С прошлого года он перестал оплачивать няню. То есть человек вообще не помогает. Я иногда звоню ему, говорю: хочу купить Анджелине зимние вещи, они достаточно дорогие, давай разделим счет пополам. Он соглашается. И все занятия, на которых Анджелина занимается с преподавателями, оплачивает он. Это все. Путешествуем, живем, покупаем продукты, няня – все оплачиваю я сама, - говорит Виктория.

Бывшие гражданские супруги воспитывают 9-летнюю дочку Анджелину-Летицию. Фото: Инстаграм.

Хотя их брак не был официально зарегистрирован, Боня имеет право подать на алименты. Но для нее это не выгодно, потому что тогда ей придется содержать бывшего мужа

- Когда он убрал няню, я ему решила сказать, что подам на алименты. Тогда он сказал: «Если ты подашь на алименты, то, может быть, тебе придется платить мне деньги, потому что ты зарабатываешь больше меня». То есть по сути я еще могу платить алименты мужчине. Вот так устроены европейские законы, - со смехом рассказала Боня.

Всю их совместную жизнь Виктория и Алекс делили расходы пополам. Виктория тогда работала на российском телевидении и постоянно моталась между Францией и Россией. Бросить работу она не могла – муж не смог бы содержать ее. Даже роды в европейской клинике они оплачивали пополам, потому что Алекс не мог оплатить всю сумму сам. Анджелина-Летиция появилась на свет в частной клинике, и роддом выставил супругам счет в 14 тысяч евро.

- Когда мы жили вместе и снимали жилье, мы оплачивали его пополам, - вспоминает модель. - У меня была машина, и когда мы с Анджелиной переехали в Лондон, Александр мне больше ее не отдал. Он сказал: если ты хочешь эту машину, покупай ее у меня. Однажды он проронил такую фразу в ресторане: «Пожалуйста, не заказывай самое дорогое блюдо». Это опять же особенности менталитета.

Вика и Алекс прожили вместе семь лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Хотя Алекс – сын состоятельного ирландского бизнесмена Майкла Смерфита, владельца крупнейшей в мире корпорации по производству крафтовой упаковки, у него нет доступа к семейному состоянию.

- То, что у Алекса богатый отец, не говорит о том, что у него есть доступ ко всем деньгам отца. Александр хорош тем, что он самостоятельный, он открывает бизнесы, он не клянчит у отца, как это делают многие другие сыновья богатых родителей. Поэтому никто меня не содержит, - подчеркнула Боня.

Вероятно, в последнее время финансовые дела Алекса пришли в упадок из-за проблем со здоровьем. Смерфит почти три года боролся с болезнью Лайма. Виктория рассказывала, что ее бывший муж чуть не умер. Он сильно исхудал, врачи долго не могли поставить ему правильный диагноз и назначить эффективное лечение. К счастью, сейчас Алексу уже лучше.