В «Симпсонах» персонажа-гея будет озвучивать гомосексуал вместо гетеросексуала Фото: кадр из фильма

В культовом мультсериале «Симпсоны» - все новые и новые правила съемок. Сначала в нарисованный мир пришла расовая политкорректность: белые актеры озвучания теперь не смогут говорить за темнокожих героев. И вот пришла пора заработка для сексменьшинств.

Собственно персонаж-гей в «Симпсонах» появился давно. Хулио (по национальности кубинец) говорил все эти годы голосом прекрасного актера Хэнка Азарии.

Но, как выяснилось, талантов Азарии было недостаточно, необходимо соответствие дополнительным, важным, по мнению продюсеров, критериям – ориентации и этнической принадлежности. Азария, на свою беду, является гетеросексуалом, родившимся в США.

Зато геем и латиноамериканцем является актер Тони Родригес, и теперь его голосом будет говорить Хулио, передает NY Post.

Никакие заслуги Азарии в расчет не брались. А ведь он озвучил в этом мультсериале более 160 персонажей – Карла Карлсона, Мо Сизлака, профессора Фринка, Ника Ривьеру и других, получив за это четыре премии «Эмми».

Причину столь странного, казалось бы, решения продюсеры называть не стали. Но всем ясно, что сделано оно в угоду самым разнообразным и порой нелепым требованиям, которые выдвигают в США в последнее время активисты различных движений за расовую справедливость и права всевозможных меньшинств.

Остается только гадать – будет ли трансгендерам доверено озвучание Белоснежки или Красной шапочки, если продюсеры «Симпсонов» решатся на съемку мультфильмов о них или с их участием, и будет ли считаться нарушением прав сексменьшинств недопуск гея или трансгендера, голосом которых могли бы заговорить эти героини.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все это уже было в «Симпсонах»: как мультик предсказал коронавирус и Трампа

Первая серия анимационного мультсериала «Симпсоны» появилась на экранах 17 декабря 1989 года (подробнее)