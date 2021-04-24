«Он заставлял меня лежать рядом голой!»: Елена Проклова шокировала признанием о насилии

67-летняя Елена Проклова периодически дает откровенные интервью на различных каналах Фото: Михаил ФРОЛОВ

67-летняя Елена Проклова периодически дает откровенные интервью на различных каналах. Откровенничает заслуженная артистка за приличные гонорары. Вот и в этот раз Елена Игоревна шокировала признанием. Прозвучит оно вечером 24 апреля в программе «Секрет на миллион».

Проклова говорит: «Я настолько напугана сексом, первым опытом, что боюсь секса до сих пор». Эти страхи родом из детства, когда школьница Проклова со взрослыми снималась в кино и пережила домогательства мужчин. Только теперь артистка решилась рассказать об этом: «Да, у меня было много мужчин, я не стесняюсь – это моя жизнь. Но чего стоила эта жизнь, и как она началась… Мой первый опыт был жестким, разрушающим – это было извращение. После этого первого опыта поняла: секс - то, что унижает и разрушает женщину. Это некрасиво, противно, плохо. До сих пор, когда начинается какой-то роман – как только дело доходит до секса, вот моя первая реакция – я должна закрыться, скрестить ноги. Ощущение страха и ужаса перед физической близостью преследует меня с детства. Когда мне было 12 лет я впервые узнала, что такое внимание мужчины. Мы снимали где-то в Карпатах, жили в гостинице с длинными плохо освещенными коридорами. Я жила в одном конце коридора, а главный режиссер – в другом. Каждый раз у нас были репетиции съемок следующего дня. И после репетиций меня подстерегал в коридоре взрослый мужчина, который меня зажимал у стены, забирался ко мне под кофты. А у меня тогда только начинала расти грудь, а он меня щипал – это было больно. Пытался забраться ко мне в нижнее белье… Это был 2-й режиссер этой картины. Как сейчас помню его голубые наглые глаза. Ему доставляло удовольствие, когда я кричала, немела от страха. Я не знала как с этим бороться. Мне было больно, стыдно…»

Елена Проклова никому не рассказывала о домогательствах – стеснялась, боялась. Но настоящий кошмар начался, когда юной актрисе было 15 лет, и она снималась уже в другой картине. На этом фильме работал знаменитый актер – по словам Прокловой, этот артист кумир миллионов.

Елена Проклова рассказывает: «На съемках ко мне воспылал чувствами известный актер. Я была влюблена в него, это был мой кумир. Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт во МХАТ, и после съемок он увез меня в лес читать басню… Зашел сзади, взял меня за грудь, прижал к своему возбужденному… Я сказала: «Ой, что вы делаете…» Он ответил: «Ты просто меня слушай!» И он перемежал басню с какими-то действиями, клал мне руки между ног. Мне трудно все это рассказывать… Он говорил, что у взрослых такая любовь, я тебя люблю, должен научить всему. А я должна слушаться и все это делать. Это все страшно. Приводило в ступор… Когда я вспоминаю эту девочку бедную, которую заставляли раздеваться, склоняли к оральному сексу. Я должна была трогать его…там. Он заставлял лежать меня рядом голой, он сам себя удовлетворял, ему этого было достаточно… Ему нравилось, что я плачу, сопротивляюсь…»

Съемки закончились, но встречи этого известного актера и Елены Прокловой длились еще два года. Встречались они почти каждый день. Взрослый мужчина даже приходил просить руки Елены к ее родителям, обещая развестись и жениться, когда студентка станет совершеннолетней. От преследований этого человека Проклова избавилась, когда встретила первого мужа. По словам актрисы она смогла сохранить невинность до начала отношений с будущим супругом: «Полноценный нормальный секс был в моей жизни с Виталиком». Виталий Мелий-Крамов – первый муж и отец старшей дочери Прокловой. Актриса отказалась называть имя знаменитого актера, который в юности развращал ее несколько лет. Проклова не хочет причинить боль его семье, а самого артиста уже нет в живых. Елена Проклова считает, что ее рассказ может помочь жертвам домогательств быть решительнее и смелее – не молчать о насилии, рассказывать взрослым.