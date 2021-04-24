Байден поссорился с Эрдоганом, и в официальном заявлении назвал массовую гибель армян геноцидом. Чью сторону выберет Россия?

Неудивительно, что США ищут повод наказать строптивого партнёра. Для чего и используют историческую трагедию армянского народа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

24 апреля во многих странах поминают жертв геноцида армян. Под таким названием вошли в историю события 1915-18 годов, когда в ходе Первой мировой войны Турция развернула репрессии против нетитульных национальностей, считая их «пятой колонной» в собственном тылу.

Ожидалось, что сегодня президент США Джо Байден, вероятно, объявит об официальном признании на федеральном уровне геноцида армян (на уровне практически всех американских штатов это уже сделано давно).

И вот заявление Белого дома за подписью Байдена опубликовано. В нем содержится слово «геноцид», но главной, ожидавшейся многими фразы об официальном признании Штатами геноцида армян, нет.

Заявление заканчивается словами: «Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад».

Как это повлияет на ситуацию в мире, ведь Турция — вторая по величине страна НАТО, которая пытается строить партнёрство и с Вашингтоном, и с Москвой? Отвечаем на главные вопросы.

РАЗВЕ ВАШИНГТОН УЖЕ НЕ ПРИЗНАЛ ГЕНОЦИД?

Формально Госдеп (американский МИД) сделал это ещё в 1951 году, комитет по международным делам нижней палаты Конгресса — в 2010, а парламент США в целом — в 2019. Однако тогдашний лидер Дональд Трамп данный шаг не поддержал. А без участия исполнительной власти — это лишь ни к чему обязывающая декларация «за всё хорошее против всего плохого».

Но вот если соответствующий акт подпишет президент, то за этим вполне могут последовать конкретные меры — санкции. Ведь Турция категорически отказывается признавать геноцид и уж тем более платить компенсации потомкам жертв.

ЧТО ДУМАЮТ САМИ ТУРКИ?

Факт массовой гибели армян 106 лет назад не отрицает и нынешняя Анкара. Весь вопрос — можно ли это считать геноцидом, то есть заранее спланированным убийством целого народа, подобно холокосту в гитлеровской Германии?

«Чтобы укрепить обороноспособность, в разгар Первой мировой пришлось массово переселять людей, но процесс был плохо подготовлен, многие умерли из-за сурового климата и недостатка продовольствия на новом месте», — примерно так вам скажут современные турецкие историки.

— Ту трагедию подстроил Запад, чтобы стравить наши страны и не допустить создания в Евразии своего антипода — мощного союза дружественных народов, — говорил мне стамбульский бизнесмен и соратник президента Реджепа Тейипа Эрдогана — Этхем Санджак.

Кстати, в тех событиях массово гибли и другие жители Турции из числа нацменьшинств — ассирийцы, понтийские греки, евреи… То есть говорить о геноциде исключительно армян — с исторической точки зрения - не вполне корректно.

Геноцид признали почти все развитые страны Фото: wikimedia.org

КАКОВА ПОЗИЦИЯ РОССИИ И ДРУГИХ ДЕРЖАВ?

Геноцид признали почти все развитые страны — особенно те, где велика армянская диаспора. Россия это сделала ещё в 1995 году, наши лидеры регулярно участвуют в церемониях поминовения жертв.

В ряде европейских стран — Швейцарии, Словакии, Греции, Италии, Франции — отрицание геноцида армян является уголовным преступлением, за которое грозит крупный денежный штраф или тюремный срок в несколько лет.

Зато, например, Израиль, хотя события 1915 года называют «прологом к холокосту», не отрицает, но и не признаёт геноцид. Мол, страна и так живёт во враждебном окружении, множить число врагов ни к чему, а с Турцией у Израиля отношения хоть как-то, но выстраиваются.

ПОЧЕМУ США ОЗАБОТИЛИСЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ ЛИШЬ СЕЙЧАС?

Турция долгие годы была важнейшим сателлитом Штатов на Ближнем Востоке, вторым по мощи членом НАТО. Но последнее десятилетие Анкара всё громче заявляет о желании стать сверхдержавой, ведёт собственную игру. Которая далеко не во всём совпадает с целями американцев.

Например, Турция вместе с Россией и Ираном успешно занимается мирным урегулированием в Сирии — тогда как для Вашингтона, напротив, выгодно оставить там зону хаоса.

На этом фоне последние пять лет Анкара всё заметнее сближается с Москвой. Полноценным союзником её назвать сложно, Эрдоган каждый год заявляет, что не признаёт Крым российским. Но по целому ряду направлений сотрудничество крепнет — мы продаём южным соседям зенитные комплексы С-400, строим вместе с ними АЭС «Аккую», поставляем голубое топливо по введённому год назад газопроводу «Турецкий поток».

Неудивительно, что США ищут повод наказать строптивого партнёра. Для чего и используют историческую трагедию армянского народа.

ВОЗМОЖНО, ЭТО ПОПЫТКА ПОВЛИЯТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ТУРЦИЮ

После очередного военного конфликта в Нагорном Карабахе в Ереване начались массовые протесты. Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян был вынужден назначить на июнь 2021 года досрочные выборы. Конечно, действующий лидер надеется победить.

Поэтому, очень возможно, «признанием геноцида» Штаты могли бы решить сразу несколько задач. С одной стороны — щёлкнуть по носу турок. С другой стороны — показать Пашиняну и его электорату: смотрите, Запад с вами (что будет весьма кстати: за последний год рейтинг правящей в Армении коалиции «Мой шаг» обвалился с 60% до 30%). Зато в обмен американцы всегда смогут попросить Пашиняна пойти на какие-либо антироссийские шаги.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОССИИ?

Кремль — один из немногих мировых игроков, успешно строящий отношения со всеми евразийскими партнёрами: и с Индией, и с Китаем, и с израильтянами, и с арабами, наконец, и с Армений, и с Турцией. Это наше преимущество и надо использовать: не распалять у других исторические обиды, а предлагать общую архитектуру безопасности и справедливый миропорядок. Что мы и делаем.