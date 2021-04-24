Михаил Боярский: «Матч с «Локомотивом» станет чемпионским для «Зенита»

Актер рассказал о шансах «Зенита» досрочно взять титул и о дополнительных матчах для Санкт-Петербурга на Евро-2020 Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-петербургский «Зенит» разгромно победил «Ротор» — 6:0 и, похоже, снял вопросы о чемпионстве. Следующий матч сине-бело-голубые проведут с «Локомотивом», где и может оформить титул.

Сразу после финального свистка матча «Зенит»- «Ротор» «Комсомольская правда» пообщалась с преданным болельщиком «Зенита», актёром театра и кино Михаилом Боярским. Артист поделился мнением о досрочном чемпионстве питерской команды и рассказал, почему в Лиге чемпионов у «Зенита» шансов по-прежнему мало.

«Зенит» владеет мячом на уровне европейских команд»

— Михаил Сергеевич, как вам крупная победа «Зенита» над Ротором?

— А что тут комментировать? Замечательно играла молодёжь. Главное — матч с «Локомотивом» будет чемпионским. «Зенит» досрочно и справедливо станет чемпионом. Равных команд на сегодня ему нет. «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА не дотягивают. Победный закономерный результат даст Семаку ещё больше утвердиться в команде. «Зениту» уже нужно копить силы на будущий сезон.

— Почему «Зенит» опять может выиграть чемпионство досрочно? В чём причина такой уверенности?

— Я не думаю, что «Зенит» лучше всех. Просто, остальные гораздо хуже «Зенита». Сдают позиции довольно быстро. С чем это связано, я не знаю. В любом случае, это далеко не европейский футбол, ни у «Зенита», ни у остальных. Но «Зенит» к этому ближе. Другие клубы играют гораздо хуже. Сегодняшний матч подтвердил, что «Зенит» владеет мячом на уровне европейских команд.

— У «Зенита» впереди Лига чемпионов. Какие там шансы? Вы сказали, что команда Семака на уровне европейских команд мячом владеет.

— Шансы не большие. Я всё равно считаю, что наш российский футбол серьёзно отстаёт от европейского. Пройти пройдём, но на этом всё и закончится. Это, как английское поле, которое надо выращивать столетиями, — рассказал kp.ru Боярский.

«Внутренний чемпионат меня больше волнует, чем успехи на мировой арене»

Санкт-Петербург пока не успел пополниться очередным чемпионских титулом, а вот матчами Евро 2020 — уже. В пятницу стало официально известно, что «Газпром Арена» примет ещё четыре поединка чемпионата Европы, которые должны были проходить в Дублине. Михаил Боярский рассказал, как отреагировал на эту новости и признался, что напротив сходить на матчи Евро в родном городе.

— Михаил Сергеевич, Санкт-Петербург же примет ещё четыре матча Евро 2020…

— Ну это удовольствие. Будем смотреть не только матчи с нашим участием, но и на игры уровня европейского футбола. Это приятно, что у нас есть шанс на арене «Зенита» увидеть европейский футбол. Всё это идёт нам в копилку. Мы справимся с пандемией, у нас всё налажено и продумано.

— А сами пойдёте на матчи Евро?

— Это зависит от компании, которая соберётся на стадион. Один не пойду, а с друзьями — да, с удовольствием.

— Уже оценивали шансы нашей сборной на этом турнире?

— Шансы есть, но незначительные. Не берусь судить нашу сборную. Внутренний чемпионат меня больше волнует, чем успехи на мировой арене.