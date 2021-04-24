Заблудившегося в лесу американца нашли, изучив присланный им снимок

Компеан принял единственное правильное, как выяснилось позже, решение – он отправил своему другу смс с просьбой о помощи и снимок окружавшей его местности.

Что делать даже неопытному туристу, заблудившемуся на территории огромного национального парка, например, в США? Разумеется, звонить в службу спасения.

Примерно так и хотел поступить 45-летний американец Рене Компеан, сошедший с тропы в калифорнийском заповеднике Анджелес.

Проплутав несколько часов в поисках правильного пути и поняв, что окончательно заблудился, поздним вечером Рене обнаружил, что его сотовый телефон практически разряжен, а функция определения места положения не работает.

Компеан принял единственное правильное, как выяснилось позже, решение – он отправил своему другу смс с просьбой о помощи и снимок окружавшей его местности. Рене понимал, что его звонок на номер 911 никак не поможет спасателям обнаружить его поздней ночью на территории огромного заповедника.

Друг недолго ломал голову над снимком и отнес его в полицию. Стражи порядка тоже не смогли найти на фото ни одной зацепки. И выложили его в сеть.

В Твиттере снимок увидел житель Калифорнии Бенджамин Куо. Он, как и Компеан, тоже любит пеший туризм, а еще одним его хобби является изучение спутниковых снимков. Куо обожает определять по фото места съемок известных фильмов или рекламных роликов.

В качестве отправной точки он выбрал место, где был найден пустой автомобиль Компеана, затем он нашел нужные спутниковые снимки в сервисе Google Earth и определил приблизительные координаты пропавшего.

Уже через час в этот квадрат вылетел полицейский вертолет, который и нашел Компеана в полутора километрах от точки, которую вычислил Куо.

«Путешествие» Компеана продлилось долгих 27 часов. Он замерз и почти потерял голос, так как пытался отпугивать медведей и пум, которых видел неподалеку от себя.

Для местных полицейских подобный случай – не редкость. Только в прошлом году им 162 раза приходилось осуществлять поиски заблудившихся туристов.

Счастливый Компеан уже пообщался с Куо и сказал, что обязан ему жизнью.

Но на этом приключения Компеана не закончились: администрация заповедника заявила, что он пробрался туда незаконно. Точнее, мужчина заблудился в той части парка, которая была закрыта из-за лесного пожара, о чем сообщают всем специально установленные указатели.

Если результаты уже начавшегося расследования докажут, что незадачливый путешественник пробрался туда в нарушение правил, то ему может грозить полгода тюрьмы и немалый штраф. Подозреваемый божится, что ни за что в жизни не сошел бы с тропы, если бы на ней были такие указатели.