Ольга Дроздова честно рассказала, что произошло между ней и Дмитрием Певцовым

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В последнее вокруг семьи Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой ходит много слухов. Коллеги народного артиста предполагают, что он и его супруга находятся на грани развода. Дроздова решила пролить свет на сплетни и рассказала, что между ними происходит.

Ольга Дроздова пожаловалась светским хроникером. Во время самоизоляции ей пришлось нелегко. Круглые сутки она находилась рядом с мужем Дмитрием Певцовым. Это случилось впервые за 26 лет их совместной жизни. "Я поближе познакомилась со своим мужем. Мы так долго не находились никогда вместе", - огорошила признанием звезда.

Актриса откровенничает, что не обходилось без размолвок и ссор. А еще Дроздову огорчают поклонницы мужа. Дело в том, что Дмитрий очень любит фотографировать жену. Снимки он публикует в блоге. А подписчицы Певцова тут же начинают обсуждать Ольгу и говорить про нее гадости.

"Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу. То прическа не такая, то спрашивают, почему у нее очки. Да потому, что я плохо вижу вдаль. А он всегда снимает, когда я не успеваю их снять. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой", - сокрушалась актриса в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

В свою очередь, 57-летний Певцов уверяет, что во всем мире для него нет никого краше жены. По его словам, Ольга его вдохновляет и всегда приходит на его спектакли.

Отметим, Ольга Дроздова прошла очень долгий путь к счастью. На съемках фильма "Прогулка по эшафоту" она познакомилась с Дмитрием Певцовым. Актер целых четыре года уговаривал Ольгу принять предложение руки и сердца, но избранница отказывалась. Тогда актер пошел на обман: он тайно организовал визит в ЗАГС под прикрытием съемок в очередной ленте. Супруги очень долго не могли зачать ребенка. В том, что им не удавалось стать родителями, Ольга всегда винила себя. В молодости она сделала аборт. Их сын Елисей родился в 2007 году. Актрисе было 42 года. "Так Боженька отлучил меня от мечты стать матерью. Мы оба были здоровы, но почему-то не получалось. Потом же появился наш Елисей. Я до сих пор считаю, что он ангел, который временно прибыл к нам", - признавалась актриса.