ЦСКА сыграет против "Спартака" в дерби. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Команда Доменико Тедеско против клуба Ивицы Олича - именно так выглядит столичное дерби Спартак - ЦСКА в начале 2021 года. "Спартак" до поры до времени по весне был невероятно мощным и сильным. Но серия побед "красно-белых" оборвалась после поражения 0:2 от "Локомотива" Марко Николича. А потом к этому добавился разгром от ФК "Уфа" на своем поле 0:3 в день 99-летия "Спартака".

А что же ЦСКА? Армейский клуб после того, как ушел Виктор Ганчаренко, старается доиграть сезон в силу своих сил. Однако же выезд в Сочи обернулся неудачей - поражением со счетом 0:1. Так что теперь ЦСКА важно победить в дерби.

В матчах чемпионатов России по футболу дерби играли 59 раз. История встреч интересна. Потому что 24 победы у ЦСКА, 21 - у "Спартака", 14 раз встречи завершались вничью. 13 сентября 2020 года в матче первого круга ЦСКА победил "Спартак" 3:1. Однако же последнее дерби на спартаковском поле завершилось победой "красно-белых". Они выиграли матч 19 августа 2019 года со счетом 2:1.

"Спартак" сыграет против ЦСКА после поражения от "Уфы" на своем поле 0:3. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спартак пока что третий в турнирной таблице при 47 очках, ЦСКА - пятый с 46 баллами. Коэффициенты букмекеров матча предрекают победу "Спартаку" в очень упорной борьбе. Но учитывая разброс возможностей обеих команд можно сделать прогноз на матч Спартак - ЦСКА следующим: итогом матча станет результативная ничья.

Посмотреть встречу Спартак - ЦСКА можно будет на телеканале Матч ТВ, начиная с 16:25 по московскому времени 25 апреля 2021 года.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.