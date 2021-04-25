Главное, что происходит вокруг матча Спартак - ЦСКА: последние новости, прямая трансляция

"Спартак" ждет очередное дерби против ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты Спартака примут на своем поле 25 апреля 2021 года ЦСКА в главной игре 27 тура чемпионата России по футболу в РФПЛ. Купить билеты на игру Спартак - ЦСКА уже не представляется возможным. Проще только посмотреть трансляцию матча. Телетрансляция игры спартаковцев и армейцев пройдет свободно, доступно и бесплатно для всех. Ее можно будет увидеть на телеканале Матч ТВ, начиная с 16:30 по московскому времени. Именно тогда начнется прямой эфир поединка, который можно будет спокойно посмотреть.

В первом круге ЦСКА победил на своем поле "Спартак" 3:1. Но в чемпионате России последний поединок двух команд на стадионе в Тушино завершился победой хозяев 2:1 в августе 2019 года.

На финише сезона у спартаковцев - серия матчей на своем поле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" и ЦСКА подходят к очередному дерби в 2021 году как два "раненых зверя". За каждым из клубов есть неудачные матчи. А у команды Тедеско и вовсе - серия из двух поражений с общим счетом 0:5.

"КП" расскажет обо всем важном, что происходит вокруг поединка Спартак - ЦСКА 25 апреля 2021 года.