«Эффект Шойгу-Набиуллиной»: Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара опустился ниже 75 рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Рубль на этой неделе неплохо укрепился. Если в середине недели за доллар давали больше 77 рублей, то на закрытии торгов в пятницу – уже меньше 75 рублей. Такие качели стали неожиданностью для многих. Рост курса нашей валюты произошел благодаря сразу нескольким причинам.

1. Окончание военных учений

В этот четверг глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что военные учения в Крыму и у западных границ страны успешно завершены. Министр приказал отвести войска к местам постоянной дислокации. Выдохнули не только в Европе, но и на бирже.

- Рубль сейчас - довольно политизированная валюта. В большей степени на его укрепление повлияли новости об окончании военных учений возле границ России и возвращении войск к местам дислокации, - объясняет Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития.

2. Повышение ключевой ставки ЦБ

В пятницу Центробанк принял решение ужесточить денежно-кредитную политику. Ключевая ставка выросла с 4,5 до 5% годовых. Это довольно резкий шаг, который должен сбить раскручивающуюся инфляционную спираль и заодно укрепить российскую валюту.

Как правило, чем выше ставка, тем сильнее рубль. Это связано с тем, что инвесторам становится выгоднее хранить деньги в нашей валюте. Спрос на нее на бирже растет - и этот толкает курс рубля вверх. А поскольку ЦБ дал понять, что ключевую ставку будет поднимать и дальше, то реакция рубля была вполне очевидной.

3. Дорожающая нефть

На этой неделе этот фактор оказался третичным. «Черное золото» подорожало с 64,5 до 66,5 доллара за баррель. В основном это было связано с восстановлением мировой экономики. Спрос на сырье продолжает расти. Это толкает цены на нефть вверх. И тянет за собой нашу валюту.

- Рубль на волне позитива, геополитическая повестка смягчается, что позволяет укреплением реагировать на остальные факторы, - считает Владимир Евстифеев из банка «Зенит».

4. Выплаты налогов

Еще один технический фактор, который дополнительно повысил привлекательность рубля на этой неделе. Крупные компании распродают валютную выручку, чтобы отдать долг государству. В начале следующей недели экспортерам нужно будет заплатить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на прибыль.

ПРОГНОЗ

Каким будет курс рубля в конце года?

- Курс нашей валюты зависит не столько от ставки, сколько от санкций. Команда Байдена опубликовала последовательность введения санкций, которые привязаны к определенным условиям. Если новых санкций не будет, то доллар в конце года будет в районе 73 рублей, - считает Андрей Верников, директор департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «УНИВЕР Капитал».