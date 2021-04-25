Восьмилетнюю француженку, которую искала вся страна, похитила собственная мать

Лола Монтемаджи сообщила следствию, что хотела уехать с дочерью из страны и жить в лесу вдали ото всех

Восьмилетнюю Мию в течение прошлой недели искала вся французская полиция. Ни один выпуск новостей не выходил без сообщений о ходе поисковой операции.

Несовершеннолетнего ребенка искали в водоемах, лесах и горах.

Мию похитили прямо из-под носа своей родной бабушки. Несколько мужчин, представившись сотрудниками органов опеки, показали пенсионерке липовые документы и сказали, что хотели бы отвезти ребенка к ее матери, передает Le Parisien.

Мама Мии по приговору суда не могла встречаться с дочерью один на один. Женщину ограничили в правах после того, как она заявила, что хотела бы с ней путешествовать по миру в доме на колесах. Суд счел такое поведение в отношении ребенка халатным и отдал право опеки над девочкой ее бабушке.

Но 28-летняя Лола Монтемаджи – мама девочки - не согласилась с решением и попыталась во что бы то ни стало снова быть с дочкой. Она наняла пятерых мужчин и организовала похищение.

В назначенный день двое подошли во время прогулки к бабушке, забрали ребенка, сели в ожидавшую их машину и скрылись.

- В тот же день банда пересекла французско-швейцарскую границу, остановилась на одну ночь в отеле, а затем их нашли в старом доме в приграничном городе, - рассказал прокурор Франсуа Перен. – Девочка была здорова, без признаков насилия, с ней вместе находилась ее мать.

Лола Монтемаджи сообщила следствию, что хотела уехать с дочерью из страны и жить в лесу вдали ото всех. Женщине предъявлено обвинение «в похищении собственной дочери в составе организованной банды и незаконный вывоз ребенка за пределы Франции».

Сейчас она находится в следственном изоляторе и ожидает суда.

Также обвинения в похищении предъявили и всем остальным участникам преступной группы, некоторые из которых ранее были судимы за подобные преступления.

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