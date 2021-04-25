Американская эко-активистка призывает женщин не рожать детей, дабы спасти планету

Лейлани посвятила свою жизнь защите окружающей среды

Американка Лейлани Мюнтер - спортсменка и эко-активистка. Всю свою сознательную жизнь она является веганом, т.е. полностью отказалась от употребления в пищу мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Сейчас рацион 47-летней женщины состоит в основном из фруктов и овощей.

Лейлани посвятила свою жизнь защите окружающей среды. У нее есть степень бакалавра в области биологии со специализацией в сфере экологии, поведения и эволюции. Она является послом Национальной федерации дикой природы, ведет свой блог, регулярно посещает мероприятия, призванные защищать экологию, и участвует в протестах против охоты на дельфинов.

Ездит бывшая автогонщица только на электрическом автомобиле Tesla, передает FranceInfo.

Мюнтер замужем, у нее нет детей. В ответ на бесконечные вопросы о потомстве она заявила, что не собирается рожать детей. Ее супруг – писатель – поддерживает это решение.

- Я не буду способствовать увеличению населения Земли, - заявила Мюнтер. – Для меня перенаселение - краеугольный камень любой экологической проблемы.

Решение не обзаводиться потомством она приняла еще в студенческие годы. И с тех пор свое мнение по этому вопросу не изменила.

- Еще давно я осознала экспоненциальный рост демографии и его негативные последствия для окружающей среды, - продолжает эко-активистка. - Это мой выбор! И он правильный для меня.

Лейлани считает, что в развитой стране отказ от рождения ребенка - это наиболее эффективный шаг по сокращению выбросов углекислого газа.

- Из-за воздействия человека на планету мы ставим некоторые виды на грань исчезновения, - объясняет Лейлани Мюнтер. - Этот мир будет лучше, если он будет менее населен.

Спорную позицию Мюнтер поддерживают далеко не все, но, стоит признать, что у нее становится все больше сторонниц и сторонников.

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