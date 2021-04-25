Тони Блэру вновь не повезло с охранником

Тони Блэр
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Проблемы бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра с телохранителями давно стали притчей во языцех.
Один из его охранников снова стал участником инцидента, и опять это случилось во время поездки политика в Израиль.
По заявлению израильского издания 13 News, один из сотрудников службы безопасности Тони Блэра обратился в полицию Тель-Авива с жалобой на другого. По словам пострадавшего, личный охранник экс-премьера угрожал ему пистолетом, требуя удалить из телефона фото Блэра, сделанное без его ведома. Об этом сообщает израильский телеканал "Канал 13".
Известно, что охранник для британского политика был нанят в Израиле по контракту. В тель-авивской полиции комментировать жалобу отказались, но подтвердили, что расследование инцидента ведется.
В 2008 году, во время посещения Блэром Израиля одна из его телохранительниц забыла свой пистолет в кафе. Обнаруживший оружие официант вызвал полицию и поднятая шумиха стоила должности сотруднице особого подразделения.
В том же году и тоже в Израиле личный охранник Блэра случайно выстрелил из пистолета в международном аэропорту имени Бен-Гуриона. К счастью, пострадавших не было – присутствующие отделались испугом.
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