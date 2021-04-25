"Мои руки связаны": В США судья отпустил преступника, который пытался толкнуть полицейского под поезд

Это далеко не первое преступление на почве расовой неприязни, совершенное в Нью-Йорке за последнее время Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Нью-Йорке выпустил без залога 32-летнего Рикардо Эрнандеса, который пытался столкнуть на пути в метро переодетого полицейского.

Во время разбирательства судья заявил, что реформа в сфере правоохранения не позволяет держать обвиняемого в тюрьме, сообщает The New York Post.

– Мои руки связаны, потому что в соответствии с новыми правилами освобождения под залог у меня нет абсолютно никаких полномочий арестовывать обвиняемого за это предполагаемое преступление. – сказал он.

Согласно новому положению, обвинение не является поводом для заключения под стражу или освобождения под залог, поскольку жертве нападения… не был нанесен физический вред.

Таким образом, Эрнандес был выпущен под обязательство вернуться в суд к следующему слушанию.

Стычка обвиняемого с полицейским под прикрытием произошла на станции метро. По утверждению жертвы, Эрнандес напал на мужчину с криком «Это мой дом» и попытался столкнуть на рельсы, заявив, что ему нечего терять.

Известно, что в активе правонарушителя уже есть 12 арестов, но детальная информация о них закрыта судом в интересах следствия.

Причиной нападения на переодетого полицейского послужила его азиатская внешность. Это далеко не первое преступление на почве расовой неприязни, совершенное в Нью-Йорке за последнее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"С расовой гармонией не получилось": Кто толкает США на порог революции

Колумнист kp.ru Александр Васильев - о политическом кризисе в США (подробнее)