"Могла бы назвать имя своего "воздыхателя": Пользователи соцсетей осудили Елену Проклову за скандальные откровения

Елена Игоревна не впервой шокирует публику своими откровениями Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Елена Проклова пробила моральное дно» - такой вердикт вынесли зрители, посмотревшие программу Леры Кудрявцевой на канале НТВ. Гостем была заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова.

Елена Игоревна не впервой шокирует публику своими откровениями. Вот и на этот раз она рассказала, что в 47 лет сделала первую круговую подтяжку. Даже Лера Кудрявцева изумилась: «Ой, зачем же так рано!». Раньше Проклова говорила, что ее моложавый вид - результат «хороших генов и кремов, которые она делает собственными руками». Рассказала Проклова, что ее трое мужей никогда ей не делали дорогих подарков. Самым щедрым был третий муж Андрей Тришин – он подарил ей норковую шубу. Хотя кого сегодня шубой удивишь? Не стала скрывать, что ей нужны деньги, чтобы купить квартиру младшей дочери. Летом Проклова продала однокомнатную квартиру дочери в районе Белорусской. Нужны были деньги, чтобы достроить домик в Сочи. Теперь у дочери нет квартиры в Москве. Проклова думала взять ипотеку, но банк ей кредит не дает – Елена Игоревна слишком взрослая, 67 лет. Младшей дочери Полине уже 26, но она еще не работает. Все учится и учится… Поэтому тоже не может взять кредит. Словом, есть проблема…

Все это были цветочки - подготовка к главному «секрету на миллион», о котором Проклова все-таки решилась поведать. Актриса рассказала, как она вступила во «взрослую сексуальную жизнь».

- Меня в эту жизнь окунули как в лужу с грязью, - призналась она. - Я до сих пор боюсь секса. Мой первый опыт был настолько жёстким, разрушающим, извращенным... Уже став взрослой женщиной, когда у меня начинались романы, я испытывала страх и ужас перед физической близостью с мужчинами. Этот страх меня преследует с детства.

Когда ей было только 12 лет, ее домогался второй режиссер: «Он прижимал меня к стенке, щипал мою грудь, мне было очень больно. Я немела от ужаса, не знала, что мне делать». Это было на съемках детского фильма в Карпатах. В 15 лет на съемках другой картины она встретила очень известного актера, «кумира миллионов». Была в него по-детски влюблена. «Он говорил мне, что будет готовить меня к поступлению в Школу-студию МХАТ, - вспоминала Проклова. - После съемок увозил меня в лес. Там он говорил: «Давай будем проходить с тобой басню…». Он брал меня за грудь и прижимал к себе. Мне было противно. Он мне говорил: «Ты слушай меня…» и перемежал эту басню какими-то своими извращенными действиями, клал мне руки между ног.... Он раздевал меня и заставлял ложиться рядом голой. Ему нравилось, что я рыдаю, что я сопротивляюсь...». Проклова не решилась назвать имя развратника, с которым тем не менее отношения продолжались около двух лет: «Зачем называть его имя? У него осталась семья, дети, внуки, огромное количество учеников… Я знаю, что была не одна, кого он домогался»…

В Интернете началось бурное обсуждение скандальной исповеди актрисы. Многие ее осудили. «Проклова пробила моральное дно. На харассменте решила подработать. Заодно вспомнить свою "боевую" молодость», - пишут пользователи соцсетей в своих комментариях. Раньше она вызывала симпатию, несмотря на все ее закидоны, но откровенно спекулировать такими вещами, это ниже низкого. Все, что она рассказала, конечно, ужасно, но стоило это разглашать, даже за большие деньги?». Но главное, теперь все гадают, кто бы это мог быть. «Лена, если уж замахнулась - бей! Но, ты просто играла, как и всегда, и получила за свою, очередную игру - "гонорар"! И это - позор! Жалко детей «подозреваемого». Так поступать подло».

Поклонники Елены Прокловой напомнили: «В 1968 году, когда ей было 15, она снялась в фильме «Гори, гори, моя звезда». Фильм очень хороший! Табаков там просто гениален и Проклова очень хороша». В этом фильме снимались и другие замечательные актеры, в том числе «кумиры миллионов». «Проклова, во избежание разных спекуляций могла бы назвать имя своего «воздыхателя», чтобы на других не бросать тень. Она, за это двуличие и недоговоренность получила бабки», - осудили актрису в Сети. А некоторые уточнили, что «Лена подверглась харассменту на съемках "Снежной королевы". Она об этом раньше рассказывала. Именно этот фильм снимался в Карпатах».

Но часть телезрителей Проклову все-таки поддержали: «Поднимать такую тему - здорово. С таким сталкиваются очень и очень многие, в 90% случаев девушки просто молчат - и страдают от жутких воспоминаний всю жизнь. Мне тоже не нравятся откровения Прокловой о ее многочисленных романах. Но здесь абсолютно другая история! Я на стороне 15-летнего растерянного, униженного, ничего не понимающего ребёнка».

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