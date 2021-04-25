Локация для субботника была выбрана не случайно

Ленинградская область 24 апреля вышла на Всероссийский субботник: жители региона, волонтеры, школьники, активисты общественных объединений, сотрудники местных администраций и органов власти взяли в руки метлы и грабли, чтобы собрать мусор в парках и зонах отдыха. Наступивший 2021 год объявлен в Ленинградской области Годом чистой воды, поэтому особое внимание участники субботников уделили прибрежным зонам рек, озер и Финского залива.

- Сегодня все наши районы, как и другие регионы России, активно участвуют в субботнике, - рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - Для меня субботник - не бесплатный труд и не зря потраченное время, а возможность вместе с соседями, друзьями и коллегами сделать чище и краше то место, где мы живем.

Глава региона в этот день вместе с командой администрации Ленобласти привел в порядок Петровскую набережную в Выборге. Это любимое место отдыха жителей города и одна из главных достопримечательностей, привлекающая туристов. К команде губернатора на субботнике присоединились олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова и председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

Олимпийская чемпионка Светлана Журова и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко вышли на субботник в Выборге

- Субботник никогда не был для меня чем-то принудительным, ведь ты понимаешь, что ты помогаешь делать свой край чище, - рассказала Светлана Журова. - Поэтому сегодня, приняв участие в субботнике в Выборге, в городе с огромным историческим наследием, я была в хорошем приподнятом настроении. Наша команда вместе с губернатором Александром Дрозденко поработала на славу. Мы вместе с волонтёрами, депутатами Законодательного собрания, вице-губернаторами, администрацией Выборгского района и города почти три часа работали на территории, и это здорово вместе делать общее дело! Сегодня субботники проходят по всей стране. Я радуюсь, что люди сохранили эту традицию и продолжают каждый год выходить весной на улицы, чтобы сделать очистить их от мусора.

Локация для субботника была выбрана не случайно: планируется, что летом на Петровской набережной пройдет международный фестиваль байкеров.

- Место для субботника сегодня выбрали интересное, - прокомментировал Александр Дрозденко. - Здесь раньше были воинские склады. Минобороны передало территорию Выборгскому району. Уверен, здесь должна быть рекреационная зона. А в ближайшее время используем эту территорию для стоянки байкеров на международном фестивале — она и близко к центру, и участники не будут мешать местным жителям. А в будущем, может быть, построим здесь какой-нибудь университетский кампус.

Участник субботника убрали мусор, оставленный на набережной отдыхающими, собрали сухую листву и ветви деревьев. По словам лидера движения «Волонтеры Победы» Ольги Амельченковой субботники в Ленинградской области будут проводиться вплоть до 9 мая, Дня Победы.

- По плану провести серию субботников и на памятных местах и воинских захоронениях, и на побережьях Финского залива и Ладожского озера, на территориях возле рек и озер. Меньше мусора - больше красоты! – написала в Инстаграме Ольга Амельченкова.

В этот день субботники прошли во всех городах и поселках Ленинградской области. Во Всеволожском районе жители привели в порядок территорию возле Лютеранского кладбища. В Тихвине – убрали берег Вязитского ручья. В Кингисеппском районе местные жители вышли на субботник в Михайловской мызе – историческом уголке, где когда-то жили родственники поэта Александра Сергеевича Пушкина. В Гатчине уборка развернулась на участке возле станции переливания крови: эту территорию горожане выбрали для благоустройства по итогам голосования в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На субботники вышли жители Шлиссельбурга, Ломоносовского, Приозерского, Подпорожского, Лужского и других районов.

Чтобы добавить в процесс уборки немного азарта и поощрить участников субботников, администрация Ленинградской области объявила конкурс. Для участия в нем нужно разместить в соцсетях ВКонтакте и в Инстаграме фото или видео с хэштегом #субботник47. Победители получат приятные и полезные призы – часы¸ термосы и блокноты.