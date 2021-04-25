Жириновский: «Я каждый день как на митинге. Даже когда с сыном говорю!»

Лидер ЛДПР эксклюзивно на Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Его фразы становятся крылатыми, а политические лозунги уходят в народ. Но мало кто знает, что будет, если говорить с Жириновским не только о политике. Хватит это терпеть! Лидер ЛДПР эксклюзивно рассказал Радио «Комсомольская правда», кто хотел отстранить Путина от выборов, почему перестал читать нотации сыну, и в чем берет пример с Байдена.

ТЮРЬМА В ТУРЦИИ - ПОЧТИ КУРОРТ

- Владимир Вольфович, за что вы угодили в турецкие застенки?

- Это был 1969 год. Я учился в Институте восточных языков при МГУ, учил турецкий язык. Как раз в то время СССР начал строить в Турции металлургические заводы, завод серной кислоты. И мне повезло, и еще студентом я поехал туда переводчиком.

Когда вылетал из Шереметьево, у меня в кармане было три рубля. А советские деньги нельзя было вывозить из страны. Чтобы не попасть под статью, я купил на них значков в киоске. А в Турции общаешься с кем-нибудь - подарил значок. Но всегда рядом, за соседним столиком, сидел агент местного КГБ - они думали, что мы все шпионы и ведем коммунистическую пропаганду. Вот за эти значки (а на них Аврора, серп и молот, кремлевские башни) меня и арестовали. Наказание грозило - 20 лет тюрьмы. Был суд, но судья понял, что это просто подарок, сувенир.

- Но в самой тюрьме вы все-таки посидели.

- 17 дней. Это был арест до суда.

- О чем думали все это время?

- Неприятно. Впервые в жизни тюрьма, в чужой стране. Сокамерники были: убийца, наркоман и коммунист. А я один студент ни в чем невиновный.

С едой была проблема. Тюрьма дает только хлеб и воду, а остальное должны покупать сами. А поскольку я был переводчик по контракту - мне из ресторана гостиницы, где мы жили, доставляли обед. Постель из номера прислали, чтобы не лежал на тюремных матрасах. Кстати, условия там были ничего - отдельно комнатка, где можно готовить пищу и совсем отдельно туалет. Это у нас до сих пор говорят «у параши твое место». У них это исключено. У каждой камеры - дворик. А наверху солнце, шум моря - почти курорт. По-русски назывался не тюрьма, а штрафной дом.

- Сейчас турецкий еще не забыли?

- Я на нем не работаю, так что практики нет. Но на бытовом уровне - могу почитать газету, послушать радио. Да и все, кто сейчас приезжают в Москву на переговоры, знают русский.

БЕРЕЗОВСКИЙ ХОТЕЛ УСТРОИТЬ ПРОВОКАЦИЮ ПРОТИВ ПУТИНА

- Вы участвуете во всех выборах президента с самых первых из них. Уже 6 раз. Еще рассчитываете встать у руля страны?

- Обязательно! В 2024 году мне будет 78, как Байдену. Я иду вслед за ним - он в 78 стал президентом, а я еще раз попытаюсь в 78. Потом 2030-й год - мне будет 84. Это возраст, когда Байден закончит свой срок. Все совпадает. И в последний раз - 2036 год. Мне будет 90 лет. Так что три кампании я готов выдержать. И тогда стану чемпионом мира по участию в выборах. Хотя уже сейчас больше меня никто в Европе не баллотировался. А пройду еще три кампании и будет вечный рекорд.

- Почему вы не пошли на выборы в 2004 году? Почему от ЛДПР был Олег Малышкин?

- Прошла информация, что Березовский устроит провокацию - убьет кого-то из кандидатов в президенты. Тогда бы выборы отменили, а кандидатам из первого набора нельзя выдвигаются заново. Я бы тогда не смог участвовать. Путин не смог бы участвовать. Именно против него и был придуман такой план.

Вспомните, был кандидат в президенты Рыбкин. Его даже увезли в Лондон и там хотели убить. Но потом что-то расстроилось и его вернули. Он тогда очень плохо себя чувствовал. И выборы состоялись. Поэтому я и решил вместо себя направить любого другого кандидата, чтобы не подставляться под планы тех, кто хотел сорвать выборы. Было необходимо обеспечить мое участие в выборах, если бы эта провокация удалась.

ПОБЕДА ЕЛЬЦИНА В 91-М ПОД БОЛЬШИМ СОМНЕНИЕМ

- С Ельциным как познакомились?

- Я напрямую с ним почти не сталкивался. Первый раз - в 1998 году. Но и до этого он знал про меня каждый шаг. Всю выборную кампанию в 91-м году я вел именно против него. Он был единственный против Союза. Поэтому я его критиковал. Ему это докладывали и он на меня был очень зол. Как-то даже его просили дать мне пост министра, но, говорят, он скривил лицо и не согласился. Даже после нашей победы на думских выборах не принял у себя. А обычно глава государства принимает лидера победившей на выборах партии. А он поручил Черномырдину.

- Когда у вас были самые большие шансы на победу в президентской гонке?

- В 91-м. 10 июня - последний день выборной кампании - должны были состояться дебаты. Но Ельцин испугался и поехал в Сыктывкар. Я бы у него выиграл. Вообще тогда выборы были скомканы. На все про все у меня было две недели. 17 мая я только получил право участвовать в выборах, а само голосование 12 июня. Из двухсот тысяч долларов, которые мне выделили, я успел потратить только 80. Все было скомкано - бегом, две недели! И все равно мне говорили, что у меня было намного больше голосов, чем мне оставили (Владимир Жириновский тогда набрал 7,81% голосов. - Авт.).

ПУТИН ЗАСТУПИЛСЯ ЗА НАШУ ПАРТИЮ

- Как вы познакомились с Путиным?

- 1993 год, Кремль. Собчак ведет конституционное совещание. Я лидер партии. Выступаю, говорю: «я за президентский режим, в России нужен мощный аппарат управления, чтобы обеспечить безопасность». Это Собчаку понравилось. И, возвращаясь в Петербург, он говорит своему заму - Путину: «Присмотрись, Жириновский, очень хорошо про Конституцию говорил, молодец». То есть уже тогда он про меня знал. А увиделись впервые, кажется, в 99-м. тогда Ельцин назначил Путина премьером и он обходил все фракции. А когда стал президентом, уже встречались регулярно. Он был молодой президент и хотел слышать всех. Коммунистов - знал, «Справедливой России» еще не было, «Единая Россия» делала первые шаги. А мы были самая опытная партия, он к нам прислушивался.

У МЕНЯ ВСЕГДА «МИТИНГОВОЕ» НАСТРОЕНИЕ

- В начале 2000-х сеть взорвало ваше обращение к Бушу, где вы не стесняясь в выражениях, предлагали… (ударить - ред.) по Тбилиси.

- Осень 2002 года, мы приехали в Ирак. Была съемочная группа НТВ. Мы поехали с ними в дом к моему другу. Естественно, он по русскому обычаю накрыл хороший стол - виски, вино, мясо, рыба, закуски. А у меня всегда настроение такое... митинговое. И вот под влиянием того, что скоро покончат с Ираком, как и с Афганистаном, я начал обращаться к Бушу: «кончайте все это, твой доллар - грязная зеленая бумажка, и кончай угрожать, не бомби Ирак». Тогда уже шумела Грузия. И я предложил, используя русское хорошее слово: «Давай лучше вместе долбанем по Тбилиси!» А у ребят камеры всегда наготове. Вот и сняли. И показали потом на НТВ.

ПЛОХО, ЧТО ЗАБЫВАЮ ХВАЛИТЬ СЫНА

- Вы своему сыну, вице-спикеру Госдумы Игорю Лебедеву указываете, как жить?

- Ему уже скоро 50. Не хотят взрослые дети, чтобы их отцы обращались с ними, как с малолетними. Когда ребенку исполняется 35, 45, и уже скоро 50 - здесь, видимо, надо быть на равных.

- Ваш главный недостаток.

- Я редко хвалю. Забываю, что люди требуют, чтобы я дал положительную оценку. Я как стал в оппозиции, так уже 75 лет не могу выйти из этого состояния. Забываю, что рядом со мной сын - ты ему скажи какие-то добрые слова. А у меня состояние, как на митинге. И больше в негатив. Надо перестраиваться и к близким относиться теплее, идти навстречу, хвалить.

- Какая ваша любимая песня?

- Песня молодости. Тогда появился Валерий Ободзинский с его «Восточной песней».

«Льет ли теплый дождь, падает ли снег - я в подъезде против дома твоего стою...». 50 лет прошло, а она до сих пор в голове сидит.