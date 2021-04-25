Тайсон "покрыл матом" Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер - большой любитель шахмат Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Год назад Арнольд Шварценеггер, призывая всех оставаться дома, опубликовал фото, как он играет в шахматы с домашним ослом.

И вот на прошлой неделе в его калифорнийском ранчо появился гораздо более грозный соперник – многократный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Как завершилась шахматная партия между двумя богатырями – не сообщается. Известно только, что Тайсон потом с сигаретой в зубах с удовольствием поиграл в гольф на лужайке Арнольда.

Терминатор против Железного Майка

Кстати, 54-летний Тайсон не так давно анонсировал свой следующий бой. Спустя 24 года он собирается встретиться со своим старым соперником 58-летним Эвандером Холифилдом, которому он однажды откусил ухо. «Я бы укусил его еще пару раз», - сказал Майк.

Напомним, что в ноябре прошлого года Тайсон вышел на ринг против Роя Джонса и показал, что он еще кое-что может.