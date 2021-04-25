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Политика25 апреля 2021 13:18

Геннадий Зюганов о своём переизбрании лидером КПРФ: Кагор за победу не пьём, проводим Ленинский коммунистический субботник

Руководитель российских коммунистов ответил на каверзные вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова
Александр ГАМОВАлександр ГАМОВ
Комментарии (5)Комментарии (5)
Кагор за победу не пьём, проводим Ленинский коммунистический субботник.

Кагор за победу не пьём, проводим Ленинский коммунистический субботник.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 24 апреля, прошёл съезд компартии России, на котором Геннадий Зюганов сохранил за собой пост лидера партии. (Хотя - накануне гуляли упорные слухи, что он может утратить лидерство.) В тот же день дозвониться до коммуниста N 1 не удалось, поэтому беседа наша состоялась в воскресенье, 25 апреля.

- ...Я поздравляю вас, товарищ генеральный секретарь, с избранием снова на пост руководителя, лидера партии!

- Меня вчера при тайном голосовании единогласно избрали. Саш, как ты мог ошибиться в этом?

- А я в этом вообще не сомневался. Когда мне говорили, что вот там чего-то на съезде готовится, что Зюганова сместить хотят, я отвечал: ребята, ерунда все. Я никому не верил. Наоборот, вас поддерживал.

- (смеётся) Ну ладно, имей в виду. А то я тебя уже во вторник на политбюро хотел вызвать.

- Нет, не надо меня на политбюро вызывать, пожалуйста!

- Может быть, за поддержку орден вручить или награду?

- Тогда я готов.

- Золотая медаль гагаринская полагается.

- Да, готов! Куда мне и во сколько прийти, Геннадий Андреевич?

- Ну все, теперь твой друг Александр Ющенко (пресс-секретарь Зюганова. - А.Г.) - Секретарем ЦК избран по информационной политике.

- Серьезно? Я Саше сейчас тоже позвоню, поздравлю его.

- Видишь, как я твои кадры продвигаю.

– Правильно! Скажите, а почему товарищ Рашкин и товарищ Левченко не вошли в президиум ЦК? (Хотя, прежде туда входили.)

- Слушай, не будем эту тему обсуждать. Ты по-прежнему идешь по старой колее...

Ты лучше подумай - почему избран заместителем лидера партии Леонид Калашников? Потому что он возглавляет в Госдуме Комитет по делам СНГ, и нам крайне важно протянуть братскую руку и Белоруссии, и народу Украины, и Молдавии, и способствовать миру на Кавказе, и укреплению связей с партиями братских государств бывшего СССР.

Это гениальное решение, и так далее. У нас целая плеяда молодых, талантливых товарищей избрана в руководящие органы КПРФ.

- Это выдающиеся деятели партии!

- Нет, по крайней мере, талантливая молодежь. Ей надо открывать дорогу.

- Согласен. Первое ваше постановление как генерального секретаря какое будет?

- Первое постановление – резолюция, одобренная съездом, в связи с подготовкой, дата трагическая, к 80-летию начала Великой Отечественной войны. А русофобия, антисоветизм грязной рекой льются по всей стране.

А те, кто сейчас антисоветизмом занимаются, те видят плоды свои. И Белоруссию эта оранжевая проказа пыталась душить, и в Польше нацисты давно, в Прибалтике. А на Украине цээрушники власть захватили. Специальное обращение ко всем гражданам, к гражданам Украины мы тоже приняли. Это же наши братья и друзья. Они сами как кур во щи попали. А то слушаем: вот, Украина. А причем Украина? Она сама оккупирована этим мерзавцем. Прямое обращение ко всем.

- Я когда вот раньше ещё был в квартире-музее Ленина в Кремле с Ольгой Дмитриевной Ульяновой, мы там видели бутылки из-под кагора. И нам говорили, что Владимир Ильич отмечал свою победу над меньшевиками и эсерами кагором. А вот вы что выпили за победу?

- Ну, вот опять кагор... Владимир Ильич был трезвенник. Хотя ничто человеческое ему было не чуждо. Но он был гений в своем деле. Он победы отмечал новыми интересными программами. И ГОЭЛРО, и НЭП, и образование - каждому. А мы вот сегодня субботник проводим - Ленинский коммунистический. И завтра отправляем конвой в Донбасс, сто с лишним тонн и продовольствия, и лекарств, и одежду, все необходимое ребятам.

И я принимаю детей с Донбасса. Уже семь тысяч детей принял. Вот отмечаем таким образом.

- Это за этот год семь тысяч или всего?

- Нет, мы примерно две тысячи в год ребятишек принимаем. В каждый поток – 150-170 человек на две недели, с полной программой. Очень патриотичная программа. И Красная площадь, и Мавзолей, и музеи Кремля, и Храм Христа Спасителя, и Школа мастеров, и - экспозиции «На полях сражений», и «Битва под Москвой». Очень интересная программа.

- Слава компартии России! Да здравствует ее генеральный секретарь товарищ Зюганов!

- Спасибо.

- Ура!

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