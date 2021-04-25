Геннадий Зюганов о своём переизбрании лидером КПРФ: Кагор за победу не пьём, проводим Ленинский коммунистический субботник

Кагор за победу не пьём, проводим Ленинский коммунистический субботник. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 24 апреля, прошёл съезд компартии России, на котором Геннадий Зюганов сохранил за собой пост лидера партии. (Хотя - накануне гуляли упорные слухи, что он может утратить лидерство.) В тот же день дозвониться до коммуниста N 1 не удалось, поэтому беседа наша состоялась в воскресенье, 25 апреля.

- ...Я поздравляю вас, товарищ генеральный секретарь, с избранием снова на пост руководителя, лидера партии!

- Меня вчера при тайном голосовании единогласно избрали. Саш, как ты мог ошибиться в этом?

- А я в этом вообще не сомневался. Когда мне говорили, что вот там чего-то на съезде готовится, что Зюганова сместить хотят, я отвечал: ребята, ерунда все. Я никому не верил. Наоборот, вас поддерживал.

- (смеётся) Ну ладно, имей в виду. А то я тебя уже во вторник на политбюро хотел вызвать.

- Нет, не надо меня на политбюро вызывать, пожалуйста!

- Может быть, за поддержку орден вручить или награду?

- Тогда я готов.

- Золотая медаль гагаринская полагается.

- Да, готов! Куда мне и во сколько прийти, Геннадий Андреевич?

- Ну все, теперь твой друг Александр Ющенко (пресс-секретарь Зюганова. - А.Г.) - Секретарем ЦК избран по информационной политике.

- Серьезно? Я Саше сейчас тоже позвоню, поздравлю его.

- Видишь, как я твои кадры продвигаю.

– Правильно! Скажите, а почему товарищ Рашкин и товарищ Левченко не вошли в президиум ЦК? (Хотя, прежде туда входили.)

- Слушай, не будем эту тему обсуждать. Ты по-прежнему идешь по старой колее...

Ты лучше подумай - почему избран заместителем лидера партии Леонид Калашников? Потому что он возглавляет в Госдуме Комитет по делам СНГ, и нам крайне важно протянуть братскую руку и Белоруссии, и народу Украины, и Молдавии, и способствовать миру на Кавказе, и укреплению связей с партиями братских государств бывшего СССР.

Это гениальное решение, и так далее. У нас целая плеяда молодых, талантливых товарищей избрана в руководящие органы КПРФ.

- Это выдающиеся деятели партии!

- Нет, по крайней мере, талантливая молодежь. Ей надо открывать дорогу.

- Согласен. Первое ваше постановление как генерального секретаря какое будет?

- Первое постановление – резолюция, одобренная съездом, в связи с подготовкой, дата трагическая, к 80-летию начала Великой Отечественной войны. А русофобия, антисоветизм грязной рекой льются по всей стране.

А те, кто сейчас антисоветизмом занимаются, те видят плоды свои. И Белоруссию эта оранжевая проказа пыталась душить, и в Польше нацисты давно, в Прибалтике. А на Украине цээрушники власть захватили. Специальное обращение ко всем гражданам, к гражданам Украины мы тоже приняли. Это же наши братья и друзья. Они сами как кур во щи попали. А то слушаем: вот, Украина. А причем Украина? Она сама оккупирована этим мерзавцем. Прямое обращение ко всем.

- Я когда вот раньше ещё был в квартире-музее Ленина в Кремле с Ольгой Дмитриевной Ульяновой, мы там видели бутылки из-под кагора. И нам говорили, что Владимир Ильич отмечал свою победу над меньшевиками и эсерами кагором. А вот вы что выпили за победу?

- Ну, вот опять кагор... Владимир Ильич был трезвенник. Хотя ничто человеческое ему было не чуждо. Но он был гений в своем деле. Он победы отмечал новыми интересными программами. И ГОЭЛРО, и НЭП, и образование - каждому. А мы вот сегодня субботник проводим - Ленинский коммунистический. И завтра отправляем конвой в Донбасс, сто с лишним тонн и продовольствия, и лекарств, и одежду, все необходимое ребятам.

И я принимаю детей с Донбасса. Уже семь тысяч детей принял. Вот отмечаем таким образом.

- Это за этот год семь тысяч или всего?

- Нет, мы примерно две тысячи в год ребятишек принимаем. В каждый поток – 150-170 человек на две недели, с полной программой. Очень патриотичная программа. И Красная площадь, и Мавзолей, и музеи Кремля, и Храм Христа Спасителя, и Школа мастеров, и - экспозиции «На полях сражений», и «Битва под Москвой». Очень интересная программа.

- Слава компартии России! Да здравствует ее генеральный секретарь товарищ Зюганов!

- Спасибо.

- Ура!