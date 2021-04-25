Елена Вяльбе – о свадьбе Большунова: «Что значит режим нарушили? Они же не в казарме»

Александр Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наш знаменитый лыжник Александр Большунов женился на лыжнице Анне Жеребятьевой. Ребята еще в пятницу, 23 апреля, расписались в Мещанском загсе города Москвы, а в субботу сыграли свадьбу в Подмосковье. О том, как прошло торжество, kp.ru рассказала главный тренер сборной и Президент ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

- Елена Валерьевна, что вы подарили ребятам? То, что держали в секрете от нас?

- Я подарила им корабль из кости мамонта.

- Это со значением подарок?

- Я надеюсь, что они понимают это значение.

Знаменитый лыжник женился на своей коллеге Анне Жеребятьевой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- А дорогущий тредбан (электронный тренажер для отработки техники стоимостью более 100 тыс. евро), который чуть ли не за свои деньги собирался покупать Большунов, ему не подарили?

- Я не знаю. Я никак не реагирую и не хочу это комментировать. Потому что реально, по-моему, Сашу уже тоже с этим тредбаном слегка заколебали.

- Много народу было из сборной? Ребята по его группе подготовки в полном составе были?

- Да, все, кроме Алексея Червоткина. И не только из его группы.

- Лыжников было много?

- Нет, в принципе, было немного людей. Но ребята, с которыми он тренировался и тренируется, они были.

Ребята еще в пятницу, 23 апреля, расписались в Мещанском загсе города Москвы, а в субботу сыграли свадьбу в Подмосковье Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Говорят, что Александр Терентьев тоже собирается свадьбу играть. Потому что все время выставляет фотки с Анной Грухвиной. У них тоже свадьба намечается?

- Я реально не слышала об этом. Да, они встречаются. И это логично, что они должны выставлять фотки, когда они вместе.

- Будем желать им создания нового семейного союза.

- Я думаю, что не надо никого торопить с этим. Дело очень важное, ответственное. Они должны сами решать, когда им необходимо и необходимо ли вообще.

- А Анна Грухвина из сборной?

- Да.

- А у Дениса Спицова тоже жена – спортсменка?

- Нет, она когда-то в детстве бегала.

- Интересно, что у нас так много спортивных семей…

- Нам сложнее найти человека из шоу-бизнеса или еще кого-то. Все варятся в своей кухне. Поэтому и находят своих будущих жен и мужей в своем окружении.

- Лыжники хорошо понимают друг друга.

- Надеюсь, что это так…

- Команда немножечко нарушила режим на свадьбе.

- Никакой режим они не нарушали. А что вы подразумеваете? Не легли спать в одиннадцать? Вообще-то у них сейчас свободное время. Они находятся в так называемом отпуске. Межсезонье. Имеют полное право и расслабиться, и повеселиться, и потанцевать. Может быть, до утра потанцевать. Я не вижу в этом никакого дурного тона или нарушения режима. Они же не в казарме находятся, не на сборах.

- А когда начнется подготовка к Олимпиаде?

- У спортсменов она начинается уже на следующий день, после того как заканчивается предыдущая Олимпиада. А в целом следующий сезон мы централизованно начинаем с 15 мая. Кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже.

- Где будет подготовка?

- У всех по-разному. Кто-то поедет на снег кататься, кто-то поедет пока в легкие горы, в Крым. У каждой группы своя история.

- А летом лыжники на роллерах тренируются?

- Мы и на роллерах тренируемся, и силовую подтягиваем, бегаем кроссы и на лыжах. Очень много методов.

- Отдых у лыжников получается совсем коротким.

- А сколько надо отдыхать?

- Чем больше, тем лучше…

- Когда на пенсию выйдут, будут отдыхать.

- Свадьба где была?

- В Московской области, больше афишировать ничего не хочу. Если Саша решит, что это нужно, значит, скажет. Я ничего там не фотографировала.

- На том фото, что вы выложили в Инстаграм, вы все трое выглядите такими счастливыми.

- А какие мы должны быть? Мы и были счастливыми.

- Мы вас тоже поздравляем, мы вас любим.