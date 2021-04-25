"Поезд Победы" отправился из Москвы во Владивосток через 50 городов России

В пути поезд пробудет 64 дня Фото: Иван МАКЕЕВ

С киевского вокзала Москвы отправился тематический поезд, посвященный Великой отечественной войне. Поезд пройдет более чем по 50 городам от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В каждом сделает остановку на несколько часов, чтобы любой желающий мог познакомиться с экспозицией, которая размещена в вагонах или посетить концерт. На специальной платформе-сцене выступят артисты ансамбля имени Александрова вместе с актерами Театра Российской армии.

А в Туле будет организован специальный концерт. Как раз в этом городе поезд будет встречать День победы. Именно в этот день на тульском вокзале пройдёт акция «Спасибо за Победу», в которой примут участие популярные артисты и ансамбли вооруженных сил России.

С киевского вокзала Москвы отправился тематический поезд, посвященный Великой отечественной войне Фото: Иван МАКЕЕВ

Всего в поезде 17 вагонов. И каждый из них посвящен своей тематике. Например, в вагоне «Дорога памяти» стоят терминалы, где можно познакомиться с историей ветеранов войны. А посетив вагон «Современная армия» вы узнаете о новейших достижениях вооруженных сил.

Но эта акция не только о войне и оружии. Например, в составе есть специальный вагон «Победа над невидимым врагом». Он посвящен битве с… коронавирусом.

При желании, посетители смогут пройти в нём медобследование и получить консультацию профессоров и преподавателей Петербургской Военно-медицинской академии — для этого будет выделен отдельный вагон.

Расписание эшелона доступно на официальном сайте министерства обороны. Там же можно будет отследить в режиме онлайн маршрут состава и где он находится в данный момент.

В пути поезд пробудет 64 дня. А завершится акция в день молодежи 27 июня, в подмосковном парке «Патриот».

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