Похудеть до смерти: Лекарство для снижения веса погубило тысячи человек

Препарат хорошо продавался и приносил своим создателям не только колоссальную прибыль, но и награды от французского минздрава Фото: Shutterstock

После десяти лет судебных разбирательств по делу фармацевтической компанией Servier в парижском Дворце правосудия был оглашен приговор: руководителей фирмы признали виновными в «обмане при отягчающих обстоятельствах» и «непреднамеренных убийствах и телесных повреждениях». Следственным органам удалось доказать, что применение медицинского препарата Mediator, разработанного и рекомендованного для подавления аппетита, наносило пациентам вред, а нередко и вовсе приводило к смерти.

Суд счел, что руководство фармгиганта Servier сознательно скрывало опасные побочные эффекты Mediator, который, по последним данным, принимали 5 миллионов человек.

- Боссы Servier на протяжении многих лет подвергали риску огромного количества людей, - прокомментировал дело председатель парижского уголовного суда Сильви Даунис. – Они просто обманывали людей, которые каждый день боролись за свою жизнь.

«МЕНЯ ВЕРНУЛИ С ТОГО СВЕТА»

74-летний француз Раймон Винакуа, страдающий сахарным диабетом, начал принимать Mediator в 2006 году, лекарство ему выписал терапевт.

- Доктор предписал мне пить это лекарство три раза в день, - рассказал в суде Винакуа. – Ни о каких побочных эффектах он меня не предупреждал, ничего такого не было написано и в аннотации к препарату.

Но однажды, во время прогулки с супругой у Раймона случился приступ – он не смог дышать. У мужчины появилась резкая боль в груди, позже он почувствовал ломоту в теле. В больнице, куда его доставила скорая помощь, врачи диагностировали закупорку сердечных артерий.

Раймона успели прооперировать. Он выжил и продолжил принимать Mediator, потому что тогда еще никто не знал, что именно этот препарат спровоцировал такие тяжелые проблемы.

- Своей жизнью я обязан вот этой женщине, - Винакуа показал фотографию врача-пульмонолога Ирен Фрашон, которая первой из медиков высказала свои подозрения в адрес Mediator. – Если бы она тогда промолчала, то, вероятней всего, я бы уже был мертв.

Как только Раймон услышал о побочных эффектах лекарства, бросил его принимать. Но здоровье его от этого не улучшилось. Семье пришлось продать свой дом и переехать в маленькую квартиру, чтобы оплачивать счета за лечение.

«ЗА ВКЛАД В ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

Mediator выписывали всем подряд: и страдающим от ожирения, и худышкам. За 33 года продаж это лекарства пагубно сказалось на состоянии здоровья 3,5 тыс. человек, 2 тысячи из них умерли.

И это только официальная статистика. Mediator продавался в западноевропейских странах, а в страны Восточной Европы и Россию попадал окольными путями: его привозили из Франции туристы и дипломаты. В нашей стране этот препарат не был сертифицирован и, соответственно, не продавался в аптеках.

Впервые о препарате, способном подавлять аппетит и бороться с ожирением, заговорили в 1960-х годах. Фармацевты компании Servier под руководством ее основателя, доктора медицинских наук Жак Сервье разработали и представили новое лекарство, созданное на основе амфетамина. В 1976 году его стали продавать во Франции, Испании, Италии, Швейцарии и других западноевропейских странах.

Mediator назначали не только диабетикам, но и тем, кто страдал лишним весом, а также женщинам, желавшим не толстеть. Препарат хорошо продавался и приносил своим создателям не только колоссальную прибыль, но и награды от французского минздрава «за вклад в науку и здоровье нации».

В 1985 году Servier, дабы повторить свой триумф, выпускает аналогичный препарат со схожим действием - Isoméridе. Его закупили 65 стран мира.

СИЛА ЛОББИЗМА

Доктор Ирен Фрашон стала все чаще обнаруживать у своих пациентов сравнительно редкое заболевание - легочную артериальную гипертензию. Через какое-то время по всей Европе эта болезнь становится чуть ли не эпидемией, резко увеличившей количество смертельных исходов.

После долгих исследований выяснилось, что виной тому стал норфенфлурамин – действующие вещество препарата Isoméride. Его снимают с продаж. А позже с аптечных полок исчезает и Mediator.

Тогда же во Франции начались и первые слушания по делу фармацевтической компании Servier. Скандальные медпрепараты с трудом, но все же удается исключить сначала из списка льготных, а потом из перечня, рекомендуемых для снижения веса. Почему с трудом? Потому что все это время чиновники продолжали лоббировать интересы фармацевтов, не обращая внимания на претензии медиков, в том числе и доктора Фрашон.

Но она инициирует и проводит расследование, данные которого публикует в книге «Посредник 150 мг. Сколько смертей?» И только после этого в 2009 году французское агентство по безопасности лекарственных средств рекомендовало запретить продажу Mediator по всей Европе.

За годы разбирательств ушли из жизни несколько фигурантов уголовного дела, в том числе и Жак Сервье. Но в 2019 году начались судебные слушания. Коллективный иск подписали более 5 тысяч человек.

И вот, недавно суд огласил приговор, признав компанию Servier виновной в обмане и непредумышленных убийствах и приговорил крупнейшую во Франции фармацевтическую фирму к штрафу в €2,7 миллиона. Бывшему ее руководителю Жану-Филиппу Сета дали 4 года условно, ему также придется выплатить штраф размеров в €90 тысяч. Также Servier обязали выплатить компенсацию всем пострадавшим, которым чудом удалось избежать смерти.

Но, несмотря на доказанную вину, компания намерена обжаловать приговор.