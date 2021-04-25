Сергей Марков: Да никакой отставки Пашиняна нет — обман по большому счету!

Парадокс в том, что Пашинян продолжит исполнять свои обязанности Фото: REUTERS

Армянский лидер сообщил, что оставляет свой пост для того, чтобы в его республике спокойно прошли парламентские выборы 20 июня. Парадокс в том, что Пашинян продолжит исполнять свои обязанности. И он же намерен баллотироваться на пост премьера, а его кабинет министров также продолжит работу в оставшиеся до выборов два месяца.

Так из-за чего весь сыр-бор?

За комментарием «КП» обратилась к известному политологу гендиректору «Института политических исследований» Сергею Маркову.

- В чем смысл того, что Пашинян подал в отставку?

- Он делает вид, что он «не влияет на ход парламентских выборов 20 июня». Это конечно очень имитационная отставка.

- То есть формальная?

- Нет, именно имитационная! Формальная отставка может влиять хоть на что-то. Ну, а здесь заявление об отставке не влияет практически ни на что.

- Некоторые аналитик могут недоумевать - зачем он вообще это сделал?

- Ну понятно, что по законам Армении он должен был соблюсти некие правила. Но ведь он продолжит полностью исполнять обязанности премьер-министра, без ограничений! И никакой отставки то и нет по большому счету! Обман просто получается!

- Не только он сам продолжает исполнять обязанности министра, но и весь его кабинет — тоже. Но при том он как бы в отставке, и как бы чист перед избирателем?

- Он, может, и думает, что он чист. Но избиратель то в Армении прекрасно понимает и видит своими глазами, что ни в какую отставку Пашинян не уходит. Это одна из форм хитроумной подмены понятий. Это кстати, одна из причин падения его рейтинга.

- То есть?

- Все эти хитроумные обманы Пашиняна народ там уже несколько утомили. Он вроде бы объявляет, что будет больше с Западом - но тут же оказывается, что он больше с Россией. А обращаясь к России, он при том все равно как бы ориентируется на прозападных людей. Его «хитроумные» комбинации многими в республики уже считаются как обманные. Его рейтинг, может, и совсем бы упал.

- Упал, да не совсем.

- Да, проблема в том, что люди не видят серьезной альтернативы Пашиняну.

- Но есть движение «За спасение Родины» из 17 партий и движений» - как раз альтернатива Пашиняну.

- Оппозиция Пашиняну меняет названия, но суть не меняется. Надо понимать - в Армении очень персонифицирована политика. Как в любой небольшой стране, тем более с таким менталитетом, который наблюдаем в южных государствах. Группировка Роберта Кочаряна вместе с Сержем Саргсяном - они ведь уже были у власти много лет. И с токи зрения избирателя именно они во многом ответственны за катастрофическое поражение от Азербайджана в Карабахе.

- Объявление Пашиняна об отставке и заявление Байдена о признании геноцида армян по времени случайно совпали?

- Прямой взаимосвязи никакой нет. Это вообще не заслуга Пашиняна. Это заслуга мощной армянской диаспоры в Америке. Когда мы говорим об Армении — мы имеем ввиду и сильную армянскую диаспору армян в России. Но в большей степени, когда говорим Армения — с точки зрения политического и финансового влияния — имеется ввиду в первую очередь армянская диаспора в США. Главным субъектом в восприятии международном, в общественно-политической жизни планеты является не маленькая, бедная горная республика, а вот эта мощная, богатая и влиятельная армянская диаспора в Америке.

- Кажется, даже Байден констатировал влиятельность армянской диаспоры на жизнь США...

- Совершенно верно. Байдену, конечно нужен инструмент давления на турецкого лидера Эрдогана. Американскому президенту надо же чем-то шантажировать турецкого коллегу. При том Байден не может не признать факт влиятельности армянского лобби в эшелонах власти американских.

- То есть для Еревана и Москвы заявление Пашиняна об отставке не меняет ничего?

- Ничего - вообще.

- Может, кроме усиления позиций Пашиняна перед парламентскими выборами 20 - июня?

- Да не усиливаются эти позиции! Это могут быть только его фантазии — что он всем показал, какой он честный и принципиальный. Совершенно имиджевая история. Это хитроумный трюк, который оценит только он сам.