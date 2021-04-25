Анатолий Вассерман: У нас не Америка, нам усталость надо снимать длительным образом

Анатолий Вассерман Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После того, как Владимир Путин объявил о длинных майских выходных, мнения аналитиков о пользе и вреде для большинства населения столь длительных «каникул» в последнем месяце весны, оказались не однозначны. При том, что, судя по опросам, чуть ли не четверть россиян именно на майские брали несколько дней отпуска между Первомаем и Днем победы, чтобы получить первую 10-12-дневую передышку от работы в относительно теплое время года.

«КП» обратилась за комментарием к знатоку и телеведущему Анатолию Вассерману.

- Анатолий Александрович, длинные праздники в мае для россиян - скорее, на пользу, или больше во вред простому россиянину?

- Ну вот лично у меня никаких выходных нет. Меня указ президента не коснется никаким образом. Моя работа с общими выходными не связана никак. То есть для меня не изменится ничего.

- Многие экономисты беспокоятся — вредно это, так надолго бросать всем работу...

- Что касается аналитических выкладок экономистов. Относительно теорий, которые сейчас велено считать единственно верными и чью ошибочность я довольно подробно доказал еще лет 10 назад, так вот… Согласно этим теориям - для экономики вредно все, что полезно для людей. Согласно таким выкладкам, не экономика существует для людей, а люди - для экономики.

- А должно быть наоборот?

- Ну, как вам сказать... Экономика — это очень важная часть жизни. Но все-таки часть — а не вся жизнь. И, соответственно, ко мнению тех, кто сейчас числятся экономистами, полагающих что длинные майские это, скорее, удар по экономике — к ним надо относиться по известному завету: мужчина, выслушай совет женщины и сделай наоборот.

- Экономике легче не станет, а людям?

- Что касается состояния людей в целом — не секрет ни для кого, что краткий рабочий период между длинными майскими выходными все-равно толком никем не используется. Все-равно люди в эти дни правдами и неправдами стараются отдохнуть - в крайнем случае, отдохнуть на рабочем месте. Из этих же соображений в свое время ввели и длинные январские выходные.

- То есть, это может быть надолго?

- Думаю, длинные майские также могут задержаться в нашем календаре. Сейчас то они введены в связи с карантинными соображениями.

- Во всяком случае, именно такое обоснование озвучено...

- Но мне представляется, что и по окончании карантина такая практика будет признана полезной.

- Есть ли прецеденты в какой-либо другой стране мира - чтобы в течении года имелось два 10-дневных окна «отдыха для всех»?

- Я таких примеров не знаю. В большинстве стран длинные выходные подобного рода не встречаются. Но какая разница — есть ли такие примеры в других местах или нет? Мы живем не в Америке и не в Швейцарии. У нас обстоятельства, условия жизни совершенно иные. На других можем оглядываться — но только из любопытства.

- Раз мы уникально-дачная страна, то в начале мая всем надо давать возможность уехать на дачи — от Кубани до Урала?

- Я тут неудачный пример. У меня дачи никогда не было . Когда в 1981 году перед нашей семьей смутно замаячила перспектива обзавестись дачей — это было в Одессе — я первым попросил эту перспективу даже не рассматривать. Я человек сугубо городской. Бывать на природе не шибко люблю. Но знаю точно, что накапливающуюся усталость надо время от времени снимать именно длительным образом. В том числе длительными майскими.