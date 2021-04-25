Как звезды делают деньги на скандалах: Анастасия Макеева развела многодетного жениха и сразу открыла бизнес

Роман Анастасии Макеевой и Романа Малькова начался прошлым летом. Мужчина помогал Насте строить дом. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

39-летняя Анастасия Макеева вновь в центре внимания СМИ и подписчиков в социальных сетях. Тринадцать лет назад аудитория узнала об артистке Макеевой после ее публичных признаний о том, как ее избил возлюбленный – сын Любови Полищук, популярный актер Алексей Макаров.

Пять лет назад красавица Анастасия развелась со вторым мужем актером и композитором Глебом Матвейчуком – и вновь начали обсуждать личную жизни Макеевой, она озвучивала скандальные причины развода. В прошлом году Настя развелась с третьим мужем – но это событие было мало кому интересно. И вот новый виток интереса к Макеевой – его она спровоцировала сама, озвучивая в телеинтервью и социальных сетях подробности романа с многодетным женихом. Зачем Анастасии Макеевой такая слава?

Дело в том, что для некоторых артисток и светских львиц единственный способ спровоцировать волну интереса рекламодателей и поклонников к своей персоне – раскрыть нюансы скандальной личной жизни, зачастую приукрашивая и режиссируя события. Эти звезды редко бывают честны – выдают информацию по интересному им сценарию. Сочувствия не получают, скорее наоборот – зато интерес публики и рост доходов гарантирован. К примеру, Ольга Бузова и Юлия Барановская сами пострадали от мужей-изменщиков, поэтому им сочувствуют миллионы женщин – благодарят за искренность и поддерживают. А вот Анастасия Макеева год встречалась с женатым мужчиной. Ради нее бизнесмен (занимается проектированием и строительством быстровозводимых домов) бросил жену, с которой прожил почти 20 лет и воспитывал четверых детей. Развод Роман Мальков оформил только в апреле 2021 года.

Анастасия Макеева рассказала о своем романе за приличный гонорар в телеинтервью, а затем стала подробно оповещать публику о скандальных взаимоотношениях жениха с экс-женой – публиковать его переписку и свою с обиженной женщиной, обсуждать их детей, провоцировать скандальными высказываниями публику. Артистка Макеева публиковала отрывки из чужой личной жизни – затем частично их удаляла. Видимо из-за того, что каждое ее скандальное высказывание в адрес брошенной Мальковым жены вызывало негодование в соцсетях – Макеевой там обещают бумеранг, как в истории с экс-женой Аршавина и Юлией Барановской.

Светлана Малькова как только узнала о романе мужа — решила развестись. Развод оформили весной 2021 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мы же желаем Анастасии Макеевой счастливой семейной жизни в четвертом браке – актриса планирует свадьбу. В эти выходные она уже хвастается новыми видеозарисовками: старший сын Мальковых 16-летний Андрей переехал от мамы из Словении жить к отцу - в шикарную московскую квартиру Макеевой. Экс-жена жениха актрисы Светлана Малькова говорит, что мальчика заманили обещаниями красивой жизни: «Макеева очень много аудиосообщений присылала старшему сыну, чтобы он переехал в Москву!»

Как только Макеева стала регулярно комментировать скандал в соцсетях у нее прибавилось подписчиков – их число увеличилось на 30%. Появились после длительного карантинного перерыва коммерческие публикации – от 100 тыс. руб. за штуку. Анастасия за три скандальных месяца успела запустить производство одежды собственного бренда и открыть своей интернет-магазин… В общем, Макеева выжимает максимум дивидендов из своей личной истории.

«Я сейчас работаю в театре за 1/3 зарплаты», - пожаловалась недавно Макеева в передаче «Секрет на миллион». Анастасия как приглашенная артистка участвует в постановках различных театров – ее гонорар снизился из-за того, что залы в пандемию заполнены не полностью. Кроме того, Макеева участвует в телепрограмме «Точь-в-точь». Но артистка переживает из-за потери существенного источника дохода – крупных концертов, заказников, массовых мероприятий, на которые ее часто приглашали петь или быть ведущей. Однако скандальная репутация должна спровоцировать интерес потенциальных работодателей к Макеевой.

Такие истории случаются часто – недавно после семейного секс-скандала для певицы Королевой придумали целое телешоу на канале «Пятница!». Только Наташа Королева, также как и Барановская с Бузовой – жертва неверного мужчина, а Анастасия Макеева – сама красавица-разлучница. Но в нашем шоу-бизнесе для каждого найдется высокооплачиваемая работа – был бы только скандал поярче.