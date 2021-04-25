Татьяна Бронзова о скандальных признаниях Елены Прокловой: «Она освободилась от ужаса, который ее преследовал»

Жена актера Бориса Щербакова поделилась своей реакцией на откровения 67-летней Елены Прокловой, которые актриса сделала в программе «Секрет на миллион» Фото: Александр ГЛУЗ

Второй день Интернет в возбуждении: популярная актриса Елена Проклова рассказала в эфире у Леры Кудрявцевой, как ее домогался один очень известный актер. И ладно бы только это, Прокловой было в ту пору... 15 лет. Как она выразилась, с «кумиром миллионов» она познакомилась на съемках картины.

Путем несложного вычисления можно предположить, что речь идет в фильме Александра Митты «Гори, гори, моя звезда». Именно в ней снималась хорошенькая 15-летняя Леночка Проклова. И вместе с ней – целая россыпь талантливых и очень известных актеров. Некоторые из них без преувеличения - "кумиры миллионов". Проклова не стала называть имя своего растлителя.

Ее воспоминания об этом человеке действительно шокирующие. Она была в него по-детски влюблена. «Он говорил мне, что будет готовить меня к поступлению в Школу-студию МХАТ, - вспоминала Проклова в "Секрете на миллион". - После съемок увозил меня в лес. Там он говорил: «Давай будем проходить с тобой басню…». Он брал меня за грудь и прижимал к себе. Мне было противно. Он мне говорил: «Ты слушай меня…» и перемежал эту басню какими-то своими извращенными действиями, клал мне руки между ног.... Он раздевал меня и заставлял ложиться рядом голой. Ему нравилось, что я рыдаю, что я сопротивляюсь...».

- Лена очень искренний человек, придумать такое она не могла, - считает актриса и писательница Татьяна Бронзова, жена народного артиста Бориса Щербакова. Кстати, когда-то Проклова и Щербаков так часто играли на сцене мужа и жену, что народная молва их поженила. На самом же деле они были только друзьями. И остались ими по сей день. - Мы с Борей вчера позвонили Лене. Она очень переживает, как люди воспримут ее признание, правильно ли ее поймут…

- А надо ли вообще об этом рассказывать тем более много-много лет спустя? Понимаю, если бы тогда была ее живая реакция…

- Она решила рассказать правду, чтобы девочек, молоденьких актрис предостеречь. Ведь раньше об этом не говорили, мы были плохо информированы...

- Да неужели!? Юные лолиты были всегда…

- Конечно, были. Но все это было скрыто. Не было фильмов на эту тему. На экране - только поцелуи, никаких откровенных постельных сцен. И вообще мир был как будто бы целомудренней. Кого спросить, кому пожаловаться? Таким же девочкам, как она? А ей было только 15 лет. Она была еще ребенком, тем более у нее в семье все было хорошо. У нее был потрясающий дедушка, который ее и воспитывал. Он работал режиссером в кино. Пожаловаться дедушке?..

- Может быть, Елена Игоревна все-таки преувеличивает масштаб бедствия?

- Нет, Лена не умеет врать. Она очень искренний человек, поэтому и хорошая актриса. Просто в юности она была очень симпатичная, женственная, эдакая нимфа... Я ее знаю еще по Школе-студии МХАТ. Она к нам поступила в 16 лет, закончила общеобразовательную школу экстерном. С такими внешними данными, как у нее, она могла бы сделать карьеру через постель, за ней ухаживали многие мужчины, в том числе и богатые, и влиятельные. Но она никогда не торговала собой. Всегда себя содержала, много работала, влюблялась в абсолютных бессребреников. Лена очень трудолюбивая. У нее характер не простой, но человек она хороший и верный друг. Никогда не предаст. И очень цельная.

Ее третий муж Андрей, когда они познакомились, был совершенно нищим. Они вместе шли к благополучию. Именно Андрей проявил себя как настоящий мужик, стал ее опорой. Она его слушала. Даже после развода они остались хорошими друзьями.

- Вы тоже вчера впервые услышали про этого «кумира миллионов» - таинственного соблазнителя юных девочек?

- Я знала эту историю, но не в таких подробностях. После программы мы с Борей позвонили Лене, чтобы ее поддержать. Она расплакалась. Она правильно сделала, что рассказала. Она освободилась от этого ужаса, который ее преследовал. Может быть, раньше она боялась об этом говорить. Этот актер был очень влиятельным человеком. Ни одна девочка, особенно молоденькая студента, не могла бы дать ему отпор, потому что зависима... В театральной тусовке об этом все знали. Ведь были еще и другие студентки. В Школе-студии, где он преподавал, у него были любимые девочки, даже при том, что он был женат. Одной своей студентке, которую он сильно домогался, он сломал карьеру. Он очень любил студенток. Но ведь Лена в то время, о котором идет речь, была еще только школьницей…

- Может быть, ей надо было назвать имя своего мучителя?

- Не надо! Многие догадались, о ком идет речь. Этот человек был необыкновенный эгоист, любил окружать себя людьми, от него зависящими, своими учениками. Природа его такая, с которой он ничего не собирался делать.